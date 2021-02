¿Lo sabías? Scarlett Johansson fue la musa de Katy Perry

Además de ser dos de las mujeres más lindas del mundo, Katy Perry y Scarlett Johansson comparten algo en común, algo que se vincula sobre todo a la carrera profesional de la cantante. ¿De qué se trata? La famosa actriz sirvió como musa para que Perry creara uno de sus mayores éxitos hasta el momento.



A esta altura, con una carrera más que consagrada, probablemente muchos sepan que Katy Perry “besó a una chica" y que "le gustó”. En sí, la famosa canción, lanzada en 2008, es bastante elocuente en lo que quiere transmitir. Sin embargo, todo se resignifica si se piensa en Scarlett Johansson como la mujer que despierta el deseo de la famosa compositora estadounidense.



FUENTE: Instagram scarlett.johensson

La historia de la canción que une a Katy Perry y Scarlett Johansson

Si bien por entonces ya era bastante conocida, la publicación de “I kissed a girl” le sirvió a Katy Perry para hacerse mundialmente famosa y para comenzar a posicionarse como una de las cantantes más exitosas de la actualidad.



Aunque fue lanzada como sencillo, la canción forma parte de “One of the boys”, el disco debut de la cantante. En su momento, la opinión de la crítica se presentó de forma dividida e incluso la canción en cuestión generó una gran cantidad de controversias.



Tal es así que hasta algunos representantes de la compañía discográfica se negaban a publicarla. No obstante, el deseo de Perry se impuso y el resto es historia conocida.



Ante todo, la canción hace referencia explícita a las ganas de una mujer de estar con otra mujer y de la experiencia que significó para ésta el haberla besado.



FUENTE: Showbiz

Hay veces en que la historia de una canción poco tiene que ver con la vida del artista que la compone: éste no es el caso. Desde un primer momento, Katy Perry reconoció que la canción se basaba en una idea que se le había ocurrido.



Al parecer, Perry estaba mirando una revista y de pronto se encontró con una foto de Scarlett Johansson. Al observar los voluminosos labios de la actriz, la famosa cantante le confesó a su novio de aquel entonces que, si le surgiera la posibilidad de darle un beso, no lo dudaría ni un instante.

Scarlett Johansson: ¿qué dijo de la canción que la tiene como musa?

Es probable que Scarlett Johansson ya esté acostumbrada a las distintas expresiones populares que destacan su singular belleza y su increíble talento como artista y actriz.



Cuando la canción se convirtió en un éxito mundial, Johansson fue consultada al respecto y admitió que no tenía idea acerca de la inspiración que había generado de forma involuntaria en Katy Perry.



Más allá de la sorpresa, la actriz famosa por trabajar en películas como “Perdidos en Tokio”, “Match point” e “Historia de un matrimonio”, reconoció sentirse halagada.



No obstante, también dijo que sus labios “ya estaban ocupados”, en clara referencia a que se encontraba casada con el actor Ryan Reynolds.