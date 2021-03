De noche y en bikini: el video de Belinda que acaparó las miradas de sus fanáticos

Tras unas duras semanas para Belinda, la artista mexicana parece encontrarse de mejor animo y vuelve a mostrarse más activa en las redes sociales. La cantante de 28 años sufrió la perdida de su mascota Gizmo, un perro de raza chihuahua que le brindó compañía por 13 años. Luego de eso falleció su abuela Juana Moreno en Madrid, España donde se encontraba hospitalizada.

“¡Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo!” fue el inicio de un extenso y conmovedor mensaje que eligió Belinda para acompañar una serie de imágenes tributos a su querida abuela.

En las últimas horas, Belinda decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram un video que acaparó las miradas de sus followers. En la mencionada grabación se puede ver a la oriunda de Madrid, España desplegando toda su belleza ante la cámara.

Con una colorida bikini de la marca My Little Pony Belinda Peregrín Schüll, como es su nombre completo, baila muy coquetamente en la oscura noche de la Bahía de Acapulco. La publicación recibió más de 638 mil likes en tan solo unas horas en la red de la camarita.

“Wey notaron que la reja está abierta? 🤔”, “Ay mija te miras bien bonita como has crecido y que bonito cabello Aveda jajajaja no se crea mija usted pa delante y que la gente se calle usted es exitosa su peor maniobra fue votar por amlo lástima ahí bonita noche no tiene mi like por amlover pero se le estima bai.” y “Ella si impone moda” fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja de Christian Nodal en su posteo.