Ridículo pero real: el trabajo perfecto existe y paga 1.000 dólares solo por ver Friends

El trabajo perfecto sí existe y está relacionado con las pasiones de cada persona. Ahora, los fanáticos de Friends tienen la posibilidad de ofrecer sus servicios a un sitio web que pagará por ver 5 temporadas de la exitosa sitcom.



Se trata de Best Value Schools, de Utah, Estados Unidos, que busca cinco candidatos que vean las primeras temporadas, que tengan una personalidad extrovertida para que registren las mejores escenas en Twitter mientras ven la serie: pagará a cada uno 1.000 dólares (23 dólares por hora).

Fuente: Best Value Schools

.Una vez que finalice la pandemia, el sitio también hará una reunión con los cinco participantes, les dará una taza con la marca de Central Perk, una camiseta clásica de Friends, una manta, un vaso y una tarjeta de regalo DoorDash, así como la colección completa de la serie en Blu-ray.

"Buscamos fans de Friends que tengan personalidades de las redes sociales vivas y extrovertidas y a quienes les encantaría publicar sobre su maratón de Friends utilizando el hashtag #bestvalueschools.org y @bestvalueschools.org", explican desde el sitio web.

Fuente: Friends.

Requisitos

Quienes quieran participar de este proyecto deben vivir en Estados Unidos, ser mayor de 18 años y Best Value Schools pedirá una lista en la que se deberá clasificar los episodios favoritos. Las solicitudes estarán abiertas hasta el 31 de marzo y se debe llenar un ensayo de 200 palabras en el que se debe explicar por qué es el candidato perfecto.



¿Qué es Best Value Schools?

Best Value Schools es un sitio que ayuda a las personas a encontrar la mejor universidad para continuar con los estudios. De esta manera, ofrecen un catálogo amplio de instituciones educativas según la necesidad y la economía del cliente.



"También recopilamos una gran cantidad de recursos para ayudarlo no solo a elegir la escuela perfecta, sino también a maximizar la experiencia de sus estudiantes. Podemos ayudarte a encontrar un título que le interese, ayudarte a encontrar oportunidades de educación a distancia y educación en línea, e incluso obtener ayuda financiera", indican.



Y agregan: "Estamos completamente dedicados a brindarle la información y los recursos que necesita para tener éxito académica y profesionalmente y para alcanzar sus metas. ¡Considere BestValueSchools.org como su ventanilla única para comenzar o continuar su carrera universitaria!".