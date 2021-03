Friends: se viralizó un descubrimiento inédito de Rachel en TikTok

Rachel Green tiene TOC que hasta el momento pasó desapercibido por todos los fanáticos de Friends. Un usuaria de TikTok hizo un video en el que muestra lo que hace Rachel Green (Jennifer Aniston) antes de decir algo importante en todas las escenas.



El descubrimiento fue del usuario @cts.trphe, quien publicó el video en sus redes sociales: en las imágenes se la ve a Aniston aclarando su garganta antes de decir cualquier frase importante. Esta características del personaje es muy notable y se hizo viral entre los fanáticos inmediatamente.



Según el joven, se trata simplemente de un TOC del personaje Rachel Green y no directamente de Jennifer Aniston, ya que la actriz no hace este gesto en ninguno de sus otros papeles. Además, no es casualidad que lo haga simplemente en las frases importantes.

Jennifer Aniston habló su personaje Rachel Green

Durante 10 años, Jennifer Aniston interpretó a Rachel Green, uno de los personajes más icónicos de la década del 90. Fue tan querido y admirado que la actriz californiana contó lo difícil que fue separarse de este papel a lo largo de su carrera.



"Simplemente te agotas. Quiero decir, no pude dejar de cargar a Rachel Green de mi espalda con nada que hiciera. No pude escapar de 'Rachel de Friends', porque además está en todos los canales, todo el tiempo y dices: '¡Dejan de poner ese maldito programa!'", dijo en una entrevista con The Hollywood Reporter.



La actriz confesó que pudo salir de ese rol recién en 2002 cuando protagonizó la película "Una buena chica" junto a Jake Gyllenhaal y demostró que podía hacer otros papeles sin el peso de Rachel. Sin embargo, confesó que le dio miedo que la gente no la acepte y la siga comparando con Friends.

"Recuerdo el pánico que me invadió, y pensé: 'Oh Dios, no sé si puedo hacer esto. Quizás tengan razón. Tal vez todos los demás están viendo algo que yo no veo, que es que solo soy esa chica en el departamento de Nueva York con las paredes moradas'", aseguró.

El éxito de The Morning Show

Luego de muchos años filmando películas, Jennifer Aniston volvió a la pantalla chica con éxito dramático de Apple TV: interpretó a la periodista Alex Levy en la serie The Morning Show, donde comparte elenco con Reese Witherspoon y Steve Carell. Su excelente actuación la hizo ganar un Globo de Oro y un premio SAG.



Se trata de una de las actrices más adoradas del espectáculo. Eso sí: todavía existen fanáticos de su rol en Friends que buscan datos curiosos sobre Rachel, su querido personaje, como el de esta nota.