Preciosa: Yanet García eleva la temperatura con una increíble foto

No pasa una semana sin que Yanet García enamore en su Instagram a sus fans. La novia del atleta y escritor Lewis Howes tiene más 13 millones y medio de seguidores que esperan cada foto y videos para llenar su perfil de comentarios y likes.

La oriunda de Monterrey es una celebridad muy activa en todas las redes sociales. En ellos podemos encontrar sus campañas publicitarias, sus intervenciones televisivas o sus momentos de relajación, algo que les fascina ver a los fanáticos de Yanet.

En las últimas horas, Yanet García compartió una osada fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara desde una habitación al costado de una cama y en compañía de su fotógrafo de confianza.

“Siempre es tan divertido trabajar contigo @dievko @dievkophoto te amo mucho amigo! ? ? Les cuento que Diego me ha tomado fotos desde mis inicios en el modelaje y desde ese entonces sabía que sería una persona súper especial en mi vida. Es un fotógrafo súper profesional en el que puedes confiar y te sientes segura y te diviertes mucho. Los dos venimos desde abajo tratando de dar lo mejor y trabajando mucho por cumplir nuestros sueños. Me encanta trabajar en equipo y poder crear contenido para ustedes!! No puedo esperar para mostrarles todo lo que hemos estado creando con mucho amor ❤” fue el extenso texto que eligió de epígrafe García para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación de la pareja de Lewis Howes se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 350 mil corazones en tan solo unas horas.