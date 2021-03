Armando Manzanero: ¿cuál es su fortuna y a quién se la dejó?

Comúnmente, cuando muere un gran artista siempre se genera polémica en muchos sentidos. Pero, principalmente se comienza a hablar de herencia y fortuna que cosechó durante su vida. Así es el caso del maestro mexicano de la música, Armando Manzanero.

La gran incertidumbre es, estrictamente, cuál era su fortuna al momento de su fallecimiento y a quién se la dejó. Acto seguido se comenzó a generar polémica sobre el tema, pero el mismísimo hijo, Juan Pablo Manzanero, es quien salió a poner freno a toda la situación.

La forma que encontró Juan Pablo es comunicarlo a través de una publicación en su cuenta de Twitter. Desde allí escribió y afirmó que ninguno de los hijos del cantante se encuentra peleando por el tema de la herencia. Pero no es solo eso.

También dejó claro que la cifra de 500 millones de pesos (de la que tanto se habla) está muy lejos de ser una realidad.

Inclusive hizo hincapié en que se deje de especular sobre la cantidad, ya que lo que les dejó está muy lejos de lo que todos imaginan.

El tuit decía: "A todos queridos amigos y también a la delincuencia organizada: mi padre no dejó una fortuna que se dice en los medios y mucho menos mis hermanos, familia y yo estamos divididos, si algo nos enseñó mi padre a sido la unidad el respeto y el amor"(sic).

Fortuna, rumores y polémica

Cabe recordar que Armando Manzanero falleció a los 85 años el 17 de diciembre. Tras sufrir algunas complicaciones consecuencias por covid-19, el cantautor luego fue hospitalizado y falleció producto de un paro cardiorrespiratorio. Se le hicieron homenajes en México y en todo el mundo.

Uno de los rumores que circularon en algunos medios de espectáculos, fue que los hijos de Manzanero se encontraban peleando por una fortuna. También, se llegó a decir que pensaban iniciar procesos legales para quedarse con el dinero de las supuestas regalías y aquellos ingresos mensuales relacionados con quienes interpretan las canciones de Don Armando.

Más allá de este tema de herencia y dinero, se sumó otro ruido relacionado a Luis Miguel que trajo particularmente un episodio polémico. Se trata de que, como Manzanero fue una persona trascendental en la producción de uno de sus álbumes “Romance” –con el que logró un gran éxito comercial– se esperaba que el mismo Luismi llamara para dar sus condolencias.

Sin embargo, lo cierto es que de todos los rumores, la única verdad es que no solo ¡no hay fortuna! Sino que la hija María Elena salió a decir: "No les sabría decir de Luis Miguel, bueno, no llevaban una amistad cercana ¿no?" –y reafirmó lo que dijo su hermano– . Además, aclaró quiénes llamaron: "Sí puedo decir quién llamó porque lo comentamos a la hora de la comida. Llamó Alejandro Sanz, llamó Julio Iglesias, sé que han llamado a Diego, mi hermano, es quien está más cerca de los medios", concluyó.