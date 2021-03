Superman: todas las películas y series que existen desde 1978

Desde que Superman apareció por primera vez en las páginas de historietas en junio de 1938, el personaje creado por el guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster dio inicio a una franquicia millonaria que ha tenido una serie de adaptaciones que muchas veces trascendieron su formato de origen.



En esta ocasión, compartimos las películas y series que se hicieron sobre este superhéroe desde 1978, año en que se estrenó el largometraje que aún hoy muchos consideran como el mejor de todos.



Al igual que GQ, obviamos las series animadas y las adaptaciones que se hicieron en los años 50.

Superman: sus películas y series desde 1978



1. Superman (1978).



Es difícil hablar de Superman sin pensar en Christopher Reeve, el actor que le dio vida en la pantalla grande a este emblemático superhéroe de historietas.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, esta película encabeza en opinión de crítica y espectadores todas las realizaciones audiovisuales que se realizaron sobre la figura de Superman desde entonces.

Como si fuese poco, en el elenco de esta película también se encuentran dos gigantes como Marlon Brando y Gene Hackman. Si no la vieron, es un buen momento para que lo hagan.



2. Superman II: La aventura continúa (1980).



Como no podía ser de otra manera, el éxito de la primera película dio inicio a una saga centrada en el personaje proveniente del planeta Krypton. ¿La curiosidad? Al igual que en la anterior, uno de los guionistas es Mario Puzo, el creador de El Padrino.



3. Superman III (1983).



La saga continúa, aunque una serie de cambios en el equipo técnico hace que esta película no sea tan buena como las primeras dos.



4. Superman IV: En busca de la paz (1987).



Con apenas un 11% de aprobación en Rotten Tomatoes, esta película es la menos valorada de todas las que se hicieron sobre Superman desde 1978.



5. Lois & Clark: Las nuevas aventuras de Superman (1993).



La serie noventosa de Superman. Protagonizada por Dean Cain y Teri Hatcher, aún se la recuerda con una buena impresión.



6. Smallville (2001).



En muchos sentidos, Smallville fue una serie pionera. El más importante de todos es que sentó las bases para que aparecieran distintas producciones abordando los inicios de cada superhéroe. ¿El protagonista? Tom Welling.



7. Superman Regresa (2006).



Luego de casi dos décadas, en 2006 Superman volvió al cine, esta vez interpretado por Brandon Routh y dirigido por Bryan Singer, responsable de varias de las películas que se hicieron sobre los X-Men.



8. El hombre de acero (2013).



Por distintos motivos, Superman Regresa no logró convertirse en saga, lo que dio como resultado un nuevo resurgimiento del superhéroe de DC Comics en la pantalla grande.



Esta vez el encargado de ponerse en el traje de superhéroe, y también en la piel de Clark Kent, fue Henry Cavill. También actúan Amy Adams, Kevin Costner y Russell Crowe.



9. Batman vs. Superman: El amanecer de la Justicia (2016).



Cavill repite su papel en esta película de 2016, en la cual comparte cartel con otra de las figuras claves de DC: Batman, interpretado por Ben Affleck.



Para sorpresa de muchos, la obra no resultó lo que se esperaba y hasta generó desilusión en muchos fanáticos.



10. Liga de la Justicia (2017).



Como si la apuesta anterior hubiese quedado chica, para 2017 se sumaron Flash, Aquaman, Wonder Woman y varios personajes más del universo de superhéroes de DC.

Sin embargo, las expectativas de críticos y espectadores fueron tan altas que no se vieron satisfechas con el resultado final.



11. Superman y Lois (2021).



Para finalizar, la más reciente de todas las producciones centradas en Superman. Como su nombre lo indica, esta serie sigue los pasos del famoso superhéroe junto a Lois Lane, la periodista del Daily Planet.

Si bien aún no terminó su primera temporada, ya se sabe que la serie renovó para una segunda.