Los Simpson en tu celular: la lista de Spotify que contiene todas las canciones de la serie

La nueva lista de Spotify que contiene todas las canciones de la serie más exitosa de la TV fue creada por Luis Ojeda Moya y se llama simplemente “Canciones de Los Simpson”.

Sí, así como lo lees, esta lista de reproducción las tiene todas y a cada una pero claro, empezando con el tema clásico de Los Simpson mismos.

Cabe destacar que a lo largo de estos 32 años –en cada uno de sus episodios y extensas temporadas-, se han escuchado a Los Simpson con una gran cantidad de canciones. Todas y cada una de ellas seguramente están grabadas en la mente de muchos fans con un momento muy particular.

Pero ahora el hecho de poder reproducirlas en una simple lista ya no será una tarea complicada. Desde aquella canción "Up Where We Belong – Joe Cocker, Jennifer Warnes" donde se escuchaba a Marge que decidía no engañar a Homero cuando lo visita en la planta nuclear, hasta aquel tema "Louie Louie de The Kingsmen" donde aparece en la secuencia final cuando Homero regresa a la universidad.



Los Simpson: la Playlist de tu familia favorita

Son 391 las canciones a las que se tendrá acceso en la lista “Canciones de Los Simpson”. Se podrán encontrar grandes éxitos como "Maybe I’m Amazed" de Paul McCartney hasta incluso cuando Lisa aparece al final del episodio del "Campamento Krusty" bajo el tema “South of the Border con Frank Sinatra”.

Detrás de esta lista hay dedicación y un gran esfuerzo. Eso se se evidencia con el buen gusto musical que siempre tuvieron los creadores de la serie. A través de cada canción se podrán revivir cientos de recuerdos de cada uno de los integrantes de esta atípica y particular familia amarilla.

Eso sí: por el momento se tendrá que tener en cuenta que posiblemente algunas de todas las canciones no se encuentren disponibles en la reproducción, sobre todo en ciertas regiones que estén fuera de Estados Unidos.

Mientras, te contamos que ya puedes ingresar en tu cuenta de Spotify a la Playlist de “Canciones de Los Simpson” y la primera que te aparecerá será “The Simpsons”: The City of Prague Philharmonic Orchestra.

¡Ya tienes a tus personajes preferidos en tu celular! Y, por si no lo sabías aún, se vienen Los Simpson renovados con 2 nuevas temporadas. Entérate de mucho más en esta nota especial.