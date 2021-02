¿Qué hay de cierto en los “chispazos” entre Karol G y Sebastián Yatra?

¿Qué pasa entre Karol G y Sebastián Yatra? Aunque todo parece indicar que se trata de una estrecha amistad, algunas de sus actitudes y comportamientos ponen en evidencia ciertos “chispazos” que llaman la atención de todos sus fanáticos.



Si hay algo más que una amistad, por el momento solo lo saben ellos. Mientras tanto, habrá que seguir prestando atención a los gestos que se dedican el uno al otro y a las decisiones que toman en su vida personal.

Karol G y Sebastián Yatra: una historia de años

Todo comenzó cuando el cantante colombiano de 26 años de edad le “robó” un beso a Karol G. Si bien el video se viralizó a comienzos del año pasado, la acción habría ocurrido en 2017, cuando Sebastián Yatra se encontraba presentando junto a Carlos Vives la canción “Robarte un beso”.

Sin embargo, muchos se preguntan por qué Yatra eligió ese momento para compartir algo que había ocurrido tiempo atrás, más teniendo en cuenta que ambos estaban en pareja.

Por entonces, el intérprete de “Traicionera” mantenía una relación con Tini Stoessel, que tiempo más tarde terminaría. Por su parte, la artista de 30 años de edad estaba saliendo con Anuel AA, el rapero puertorriqueño con el cual ¿todavía? está en pareja.



Karol G le “devolvió” el gesto a Yatra: ¿qué pasa entre ellos?

Meses después de la publicación del video, Karol G y Sebastián Yatra coincidieron en una premiación y, en plena alfombra roja, rodeados de cámaras y micrófonos, ella decidió hacerle a su “amigo” una particular broma: le dio un pellizco en la zona baja trasera que quedó claramente registrado.



Fue entonces cuando comenzaron los rumores de separación por parte de ella. Aunque en ningún momento se dio a saber de manera oficial, una serie de indirectas que Karol G y Anuel AA publicaron en sus redes sociales da a entender que la relación entre ambos no es la mejor y que, incluso, está cerca de terminar, si es que aún no ha ocurrido.



Ambos habían iniciado su romance en 2018, cuando se conocieron trabajando en el rodaje de “Culpables”, el sencillo que lanzaron juntos.



Por el momento, son muchos los que se preguntan en qué habrán quedado las cosas entre Karol G y Sebastián Yatra. ¿Los “chispazos” se convertirán en fuego? ¿O se trata de muestras de confianza que se tienen entre ambos?