Yanet García es la jefa de Instagram y este video lo comprueba

Yanet García participó de una nueva edición de "Teletón". El mismo se llevó a cabo este pasado sábado 4 de diciembre. Este evento solidario no contó con presencia de público por segundo año consecutivo. El mismo recaudó más de 387 millones de pesos mexicanos.

Además de Yanet, esta edición de “Teletón” contó con la presencia de figuras como Galilea Montijo, Marco Antonio Regil, Héctor Sandarti, Yordi Rosado, Faisy, Mariano Osorio, Sofía Sánchez Navarro, Claudia Lizaldi y Michelle Renaud entre otros artistas.

En las últimas horas, Yanet García compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo. En el mismo se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción profesional destinada para su cuenta de OnlyFans. La oriunda de Monterrey lució distintos looks que desataron pasiones entre sus fans. Además, la artista azteca complementó su look su largo cabello suelto y un delicado make up.

“Suscríbete a mi @onlyfans y disfruta todo el contenido exclusivo que hicimos en Yucatán, Mexico” fue el promocional y corto texto que eligió García de epígrafe para acompañar su reciente grabación en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Yanet García

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex pareja de Lewis Howes se llenó velozmente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 98 mil. Además, Yanet García recibió en su publicación cientos de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles fanas hacia su envidiable figura física y sus outfits escogidos.