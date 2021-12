La ex de Marc Anthony sacudió la red a la orilla del mar

Shannon de Lima volvió a demostrar toda su belleza en las redes sociales. La modelo venezolana de 32 años es dueña de una privilegiada figura física que no duda en enseñar en las plataformas virtuales. Por otra parte, su ex pareja se volvió tendencia en las redes sociales la semana pasada tras la viralización de una noche de fiesta con la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado.

La bella latina y Marc Anthony coincidieron una gala benéfica realizada en la ciudad de Miami. “De estás noches especiales donde te encuentras con gente tan maravillosa! Los amo chicos hoy y siempre @marcanthony @wayuuprincess @coreresponse Mucho por hacer” fue el mensaje que escogió Machado para compartir la mencionada pic.

Este pasado domingo, Shannon de Lima compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran parte de sus millones de seguidores. En las mismas se puede ver a la venezolana desplegando toda su belleza ante la cámara. La blonda lució un largo vestido blanco con detalles traslúcidos, su cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Alicia Machado

“Solo una vida dedicada a los demás merece ser vivida Feliz Domingo” fue el sencillo y corto texto que eligió de Lima de epígrafe para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Shannon de Lima

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex esposa de Marc Anthony se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 45 mil corazones. La modelo recibió cientos de comentarios de halago y cariño hacia su magnífica figura física de parte de sus más fieles seguidores en esta publicación.