Cuánto ha cambiado el cuerpo de Adamari López desde que está en Así se Baila

"Así se baila" es un reality show de Telemundo en el que 10 parejas de famosos se lucen en la pista con coreografías y son evaluados por un jurado de lujo, entre los que se encuentran la puertorriqueña Adamari Lopez. Se estrenó el pasado 12 de septiembre y, dentro de unos días, se conocerán finalmente a los ganadores.

López ya tiene experiencia en este tipo de programas, al haber participado de "Mira quién baila" (2011), donde no solamente fue ganadora, sino que bailó con Toni Costa, con quien rápidamente se enamoró y, tiempo más tarde, tuvieron una hija juntos. Si bien, la pareja se separó a principios del 2021, tienen una gran relación, e incluso, el bailarín participa como concursante en el programa "Así se baila".

El cambió físico de Adamari López

En octubre del 2020, la reconocida actriz de 50 años decidió cambiar de hábitos para tener una vida más sana y sentirse mejor con su cuerpo. No tiene ningún secreto para compartir, simplemente, se puso un objetivo y lo cumplió: en un año llegó a bajar 13 kilos comiendo de manera sana y entrenando.

"Tengo muchos mensajes de personas hablándome de unas tales pastillas de keto, que si yo estoy recomendando, que si yo me he tomado para bajar de peso, pero la realidad, es que yo no me estoy tomando ningunas pastillas, no tengo nada que ver con esta promoción o publicidad que se les está haciendo a las mismas", explicó Adamari López.

Y agregó: "Yo simplemente estoy comiendo de manera más saludable en pequeñas porciones y, obviamente, con este sistema que tengo con WW de una vida saludable. Haciendo ejercicios todos los días, pero nada de pastillas". Weight Watchers (WW) es un programa que contiene y ayuda a las personas que quieran bajar de peso acompañado de ejercicios y trabajos de concentración.

El increíble cambio se puede observar en sus noches de jurado de "Así se baila", donde luce increíbles vestidos, y, antes de empezar el programa, se cambió el color de pelo. En un video que publicó en sus redes sociales, contó que tuvo que convencerlo para la tiña, ya que tiene una gran cabellera y no quería arruinarla.

“Hola, hola mi gente linda. Quería un cambio para comenzar este nuevo proyecto, Así se baila por Telemundo (...) Me gusta mucho mi color castaño, pero también cuando me lo pongo más claro o más rubio", explicó. Adamari López se hizo simplemente unos reflejos para dar iluminación a su pelo y continúa compartiendo parte de su entrenamiento para que sus seguidores sepan que no es "magia" su transformación física, sino esfuerzo.