Adamari López sorprende con un atractivo y cadencioso baile en Instagram

Por estos días se ha podido ver a Adamari López con un apuesto y desconocido acompañante del que nada se sabe. Sus fans se están preguntando si será su nuevo novio o solo un amigo que la acompaña.

Hace unas horas Adamari López ha subido a su cuenta de Instagram imágenes en la que puede vérsela bailando al ritmo de la lambada. Con su gracia característica y movimiento sensuales la conductora ha dejado a su seguidores muy felices con estas imágenes.

Adamari López en el pie de foto de la imagen publicada en Instagram ha escrito: “Practicando para mi baile de mañana en #asisebaila ¡No se lo pierdan mi gente linda!”. Realmente no será un número de baile normal, sino uno muy especial y de lo más esperado. ¿La razón? No es otra que Toni Costa, su pareja en la pista y su ex pareja en la vida real, con quien lleva toda la semana ensayando mucho para que quede perfecto.

Este baile tan especial para Adamari López ya que seguramente despertará hermosos recuerdos, tanto para ellos como para sus fans. Fue exactamente así la manera en que se conocieron con Toni Costa: en una pista de baile y cómo comenzó su amor que dio como fruto a su pequeña hija Älaia.

Imagen: Instagram Adamari López

La pareja a pesar de haber roto sentimentalmente, hace ya más de medio año, mantienen una buena relación de amistad ya sea por ellos mismos y por ser ambos padres de la pequeña Älaia. Adamari López está disfrutando su soltería al máximo y este fin de semana pudo vérsela compartiendo una fiesta con su amigas, bailando y disfrutando de la vida.

Imagen: Instagram Adamari López

Acá te dejamos el video que Adamari López subió a su cuenta de Instagram.