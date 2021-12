Ximena Duque comparte la cirugía estética que se hizo y nadie sabía

La colombiana Ximena Duque tiene una belleza envidiable y comparte todos sus tips en las redes sociales donde cuenta con más de 4 millones de seguidores. En un ida y vuelta de preguntas y respuestas en Instagram, confesó que se hizo una cirugía estética hace muchos años, pero que no es partidaria de ingresar constantemente al quirófano.

La modelo de 36 años se mudó a Miami, Florida, cuando tenía 12 años y allí nació su pasión por la actuación, por lo que comenzó a estudiar actuación, dicción y neutralización de acento. Su carrera artística comenzó en 2003 cuando participó del programa "Protagonista de novela", que buscaba talento actoral reclutando jóvenes.

Fue en 2005 cuando llegó su primera telenovela "Soñar no cuesta nada" con el personaje de Jenny, pero también hizo trabajos de modelo en los que presumió su belleza. Hoy, lejos de la pantalla chica, disfruta tiempo con su esposo, Jay Adkins, y sus hijos Cristian Carabias Duque, Luna Adkins Duque y Skye Adkins Duque.

¿Qué cirugías se hizo Ximena Duque?

Ximena Duque nunca fue amiga de las cirugías, pero reveló que se hizo un aumento mamario cuando su hijo Cristan tenía dos años y luego se cambió las prótesis en Colombia porque no le gustó cómo le habían quedado. En este sentido, contó que lo hizo por cuestiones estéticas porque tenía senos muy pequeños y que, luego de amamantar, le habían quedado muy caídos.

"Las dos veces saqué cita en el cirujano y me arrepentí. Soy una gallina para las cirugías y después de ser madre uno como que se vuelve ultramegagallina y me puse a pensar 'yo me voy a poner a hacer esto y si me pasa algo y mis hijos", explicó la actriz al expresar cómo se sintió al tomar la decisión.

Para ella era importante que le quedara lo más natural posible, por lo que no se puso un tamaño muy grande. Por otro lado, cuando tuvo a sus hijas pensó en hacerse una liposucción, pero se arrepintió a último momento al darse cuenta que estaba exponiendo su vida innecesariamente.

"Si es algo que a ti te acompleja y lo quieres hacer por corrección, maravilloso, yo pienso que las cirugías cuando se vuelven una obsesión ya es otro tema. Pienso que eso ya son personas que tratan de llegar a una perfección que no existe, entonces cuando tratan de arreglar algo que no está dañado ya se dañan realmente, entonces a mí no me gusta nada que se note que esté hecho", finalizó la colombiana. ¿Estás de acuerdo?