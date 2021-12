Belleza intacta, la hija de Marco Antonio Solís lució su perfecta figura y se llevó las miradas de todos

Alison Solís, hija de Marco Antonio Solís, volvió a comprobar toda su belleza heredada de sus famosos progenitores en las plataformas virtuales. La bella latina se encuentra en pleno festejo de su cumpleaños número 23.

En las últimas horas, Cristy Solís compartió una serie de fotografía y videos de su hija, Alison Solís, en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus miles de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la bella latina desplegando toda su hermosura en distintos escenarios y con diferentes outfits.

“Dios me ama! Fíjate si me ama que me ha premiado con el ser más maravilloso que existe @alisonsolis_ tú me enseñaste el significado de ser madre cada día. Con tu mirada y tus gestos, con el paso del tiempo, y con la alegría que desprendías no tarde en darme cuenta de que eras lo más maravilloso de mi vida” fue la primera parte del extenso y conmovedor texto que eligió Solís de epígrafe para acompañar sus recientes contenidos multimedia en la popular red de la camarita.

“Para mi eres una luz que no para de brillar en el camino, siempre firme, con tus propias convicciones ,valiente, atenta, humilde , con pasos firmes! Espero que sigas siendo como eres y que sigas disfrutando de todas las alegrías y buenos momentos de la vida. Bendito este mundo que cuenta con un ser de luz como lo eres tú! I LOOOOOVE YOU Quien me ayuda a felicitarla?” cerró Cristy Solís.

Fuente: Instagram Cristy Solís

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la hija de Marco Antonio Solís se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 250 corazones. Además, la latina recibió decenas de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles seguidores, hacia su espléndida belleza física.

Fuente: Instagram Cristy Solís