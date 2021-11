Tristeza absoluta: el luto que envuelve a Maribel Guardia

Maribel Guardia, la famosa actriz ha devenido en empresaria. Por estos días se ha encargado de mostrar su creación a través de su cuenta de Instagram. Publicitando su producto Bio7 se muestra impecable para sus fanáticos.

La costarricense acumula 7,1 millones de seguidores. Este es el caldo perfecto para cultivar su emprendimiento que en su fase inicial de lanzamiento lo que necesita es movimiento mediático para hacerse conocido. De esto modo Maribel Guardia tiende a encumbrarse como una de las mujeres más exitosas en el mundo de la cosmética.

Sin embargo, sus tandas publicitarias, muestras de felicidad y fotografías de outfits se vieron interrumpidas por un triste posteo en Instagram. En su “pic” se la pudo a Guardia ver calzando un estupendo look. En la primera fotografía se la veía sonriente en su gimnasio y vestida en composé con Paris, su pequeña perrita. Justamente el pequeño animal fue el motivo de su tristeza.

"Mi amada Paris hoy te fuiste al cielo de los perritos dejando un vacío en mi corazón", posteaba refiriéndose al fallecimiento del can. "Gracias por todo el amor que me diste durante estos 14 años. Me quedo con tu mirada, con tus millones de movimientos de colita, con los ladridos de felicidad que me dabas cada vez que llegaba a la casa. Me queda de consuelo que el día que me muera estarás esperándome junto a Pariño, Siquesi, BanBan, Tina y Minina. Hasta entonces princesa" revelando la larga relación de amistad que mantenía con su mascota.

Fuente: Instagram Maribel Guardia

Inclusive Aracely Arámbula -la ex de Luis Miguel- se tomó un momento para pegar unos emoticones en el posteo brindando apoyo. "¡Mari un beso enorme! Qué duro, pero estará siempre en tu corazón. Tiene una súper mamá" expresaba un seguidor y seguía la larga catarata de saludos para Maribel.