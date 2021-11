Jack Nicholson vivió toda su vida con un oscuro secreto que le ocultó su familia durante años

Jack Nicholson ha protagonizado decenas de películas exitosas, su talento brilló delante de la cámara en una infinidad de ocasiones para transformar ideas en relatos impresionantes. La capacidad pasmosa de interpretación lo catapultó al olimpo de los actores del cine mundial.

Claro que nunca se imaginó que él mismo sería el personaje de una historia intrincada, compleja y llena de enigmas y misterios. Sí, Jack vivió toda su existencia, o una gran parte, bajo los influjos de una mentira familiar dolorosa.

Nicholson creció y se desarrolló con la creencia ferviente de que sus padres eran Ethel May y John Nicholson. No obstante, esa simple situación cotidiana en realidad implicaba una cortina que escondía un engaño, un pacto para ocultar una verdad dolorosa.

¿Qué pasó? Durante decenas de años, Nicholson entendió que June era su hermana mayor, hasta que un día, cuando ya había muerto, al igual que sus supuestos padres llegó la revelación que tocó todo en su realidad. Una confesión sacudió su mundo.

Cuando el actor transcurría los 37 años, su hermana menor Lorraine lo sentó y le relató una situación que jamás imaginó, una trama impresionante. Resulta que June era su madre y que Ethel y Jhon sus abuelos. Sí, su propia familia le mintió durante décadas.

La justificación de este engaño se engloba en que June quedó embarazada a los 17 años, en una época en que los cánones no eran los actuales y esa joven deseaba crearse una carrera en el baile y la actuación. Por esos no podía criar como madre soltera, por eso sus padres asumieron la crianza del pequeño Jack.

Lo llamativo es que el propio Nicholson decidió guardar bajo llaves todo este misterio también. Recién en 2019 y en el contexto del documental de su vida “Dr. Jack y Sr. Nicholson” se animó a revelarle al mundo su verdad. Increíble.

Jack evidenció una lectura distinta de la mentira que le prodigaron y explicó: “Si June o Ethel hubiesen tenido menos carácter, yo no nunca hubiese llegado a vivir. Esas mujeres me dieron el regalo de la vida. Ellas me entrenaron bien. Hasta el día de hoy no le he pedido prestado ni cinco centavos a nadie y nunca he creído que no puedo cuidar de mí mismo. Ellas hicieron imperativa mi autosuficiencia”.

Así que lejos de caer en el odio, la bronca, la indignación, Nicholson valoró la fuerza de su mamá de brindarle una oportunidad de vivir. Claro que nunca pudo descubrir quién era su padre verdadero y tampoco le interesó encontrarlo.