El experimento que cambió la psiquiatría, pero está lleno de omisiones

El psicólogo David Rosenhan y siete voluntarios decidieron hacer una “locura” para completar una investigación: se hicieron pasar por enfermos mentales, falseando síntomas, para ser internados en instituciones sanitarias.

Usaron identidades falsas y sus conocimientos en el tema para simular enfermedades y así lograr convertirse en parientes. El objetivo era determinar si las instituciones mentales y la psiquiatría realmente podían distinguir entre la locura y la cordura.

Cuando se entrevistaban en cada centro asistencial, los voluntarios simulaban escuchar ruidos y luego voces, pero una vez internados, abandonaban el personaje y se comportaban de manera normal.

El gran temor de Rosenhan era que la psiquiatría terminara dañando a las personas. Era un escéptico y analizaba su rubro, siempre buscando los puntos débiles.

Hospital psiquiátrico St. Elizabeth, uno de los centros donde se realizó el experimento. Foto: Wikipedia

Mientras estaba internado tomó nota de sus experiencias. En su diario, por ejemplo, anotó: “El asistente me llevó a una sala y señalando una silla me dijo: 'Te perdiste la cena pero te buscaré algo para comer. Siéntate donde quieras', y se marchó. Esperé más de una hora y media. A eso de las 18.15 llegó otro asistente con una bandeja. 'Esta es tu cena', dijo, y se fue”.

En otro extracto añadió: “Me prestaron muy poca atención, como si no existiese".

Rosenhan publicó sus conclusiones en la revista Science con el título “On being sane in insane places” (Estar cuerdo en lugares dementes). Allí relató su experiencia y remarcó que pese a que le dijo a los médicos que se sentía bien, lo mantuvieron internado por 52 días.

La publicación fue un cachetazo a la psiquiatría. Mientras el público general estaba fascinado, los profesionales de la salud lo odiaron y criticaron su metodología y conclusiones.

Uno de los hospitales desafió a Rosenhan a enviar todos los pseudopacientes que quisiera y el psicólogo aceptó el desafió. A los pocos días, desde el nosocomio aseguraron que habían detectado 41 falsos pacientes, pero él informó que no había mandado a nadie.

Todo esto llevó a que se reescribiese el manual de diagnóstico psiquiátrico en Estados Unidos y se reevaluara, en las instituciones mentales, la relación médico-paciente.

Dos años después, se estrenó la película “One Flew Over the Cuckoo's Nest”(Atrapado sin salida) en la que Jack Nicholson finge una enfermedad mental para cumplir su condena en el psiquiátrico en vez de la cárcel. Jack Nicholson en "Atrapado sin salida".

Sin embargo, en 2019, un libro de la periodista Susannah Cahalan, acusó a Rosenhan de falsear los datos de su investigación. En “The Great Pretender; The Undercover Mission That Changed Our Understanding of Madness” (El gran farsante: la misión encubierta que cambió nuestro entendimiento de la locura), afirmó que el psicólogo no contó todo lo vivido, que cuando fue entrevistado en la institución mental presentó más síntomas de los que detalló en su publicación y que, incluso, había ocultado a los participantes cuyas experiencias habían resultado distintas a la conclusión del estudio.

Rosenhan, luego de su investigación, continuó dando clases y falleció en febrero de 2012.