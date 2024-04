Oficial: Anses le devolverá la pensión a la joven con una discapacidad del 100%

Romina Vicencio volverá a cobrar su pensión por tener una discapacidad del 100%. El dato fue confirmado oficialmente por Anses, organismo desde el que aseguraron que la resolución ya figura en el sistema. Ayer, la madre de la joven había asegurado a MDZ que, a pesar de los constantes reclamos, aún no había recibido ningún tipo de notificación oficial.

El pedido de Silvia, la madre de Romina, tiene su lógica. La situación de la chica de 31 años es delicada debido a que sufre una parálisis severa que le impide ver, hablar, escuchar y caminar. A la vez, su familia es humilde y necesitan los 150 mil pesos que la joven recibía para comprar pañales, medicamentos y comida. "Hace 31 años que saben la patología de mi hija. Yo creo que eso también me tiene un poco cansada. Tanto trámite, tanto certificado y su patología siempre va a ser la misma”, había informado la progenitora a MDZ cuando el caso salió a la luz.

Romina Vicencio

Según trascendió, el caso se complicó debido a un retraso generado en la Agencia Nacional de Discapacidad. Esa situación terminó entorpeciendo el desenlace de un caso por el que la familia Vicencio viene reclamando desde los primeros días de abril. De hecho, la propia madre de Romina se negó a recibir algún tipo de ayuda que no sea la que le corresponde a su hija por derecho. "Nos pidieron una cuenta bancaria, un alias, para depositarnos dinero, para apoyarnos. No, nosotros no queremos eso. Nosotros somos una familia de un perfil muy bajo y lo único que queremos es que le devuelvan su pensión, nada más, nada más. Yo creo que no pedimos mucho", advirtió Silvia, tiempo atrás.

Otro dato que informaron desde Anses está relacionado con la fecha en la que Romina cobrará su pensión. Es que desde el organismo nacional señalan que podría existir un leve retraso en el pago pero que no debería extenderse más allá del 10 de mayo. En principio, la joven cobraría con retroactivo a abril.

El caso

Romina Vicencio nació hace 31 años. A los 9 días de vida sufrió un ataque de meningitis que la dejó dos meses en terapia intensiva. Esa situación le provocó una parálisis severa y, en consecuencia, recibió una pensión por discapacidad. Sin embargo, durante los primeros días de abril, su mamá se enteró que desde Anses decidieron retirarle el apoyo sin explicarle los motivos.

El 9 de abril, Anses informó a MDZ que la baja del beneficio había sido provocada “por un error” y que el tema estaba resuelto. Ayer, la madre volvió a asegurar que desde los primeros días del mes hasta la fecha, no había recibido ninguna notificación oficial que informara una resolución positiva para Romina. Esa situación cambió durante la jornada de hoy, cuando el organismo comunicó oficialmente la resolución del conflicto.