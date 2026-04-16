Anses: se confirmó un aumento para las Pensiones No Contributivas para mayo

ANSES: cuánto aumentarán las pensiones no contributivas en mayo de 2026

Las pensiones no contributivas (PNC) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) volverán a actualizarse en mayo de 2026, en línea con el esquema de movilidad vigente que ajusta los haberes mensualmente según la inflación. Los detalles y los montos.

De acuerdo con los datos más recientes, el incremento previsto rondaría el 2,9% , siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informada por el INDEC para los meses previos.

En abril de 2026, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se ubicaron en torno a los $266.000 sin bono, mientras que con el refuerzo extraordinario alcanzaron aproximadamente los $336.000 .

Si se aplica un nuevo ajuste cercano al 2,9% en mayo, los haberes volverán a incrementarse levemente, manteniendo la lógica de actualizaciones mensuales que rige desde 2024.

Además del aumento por movilidad, el Gobierno viene otorgando un bono de refuerzo de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos. Este adicional continúa siendo clave para mejorar el ingreso total, ya que eleva significativamente el monto final cobrado por los beneficiarios.

Hoy la Anses paga las Pensiones No Contributivas Foto: Anses Anses paga las Pensiones No Contributivas Foto: Anses

Las pensiones no contributivas equivalen al 70% de una jubilación mínima, por lo que sus variaciones dependen directamente de la evolución de ese haber.

El esquema actual de movilidad establece aumentos mensuales atados a la inflación, lo que explica subas consecutivas cercanas al 2% o 3% en los últimos meses.

Aunque aún no se oficializó el porcentaje exacto, todo indica que en mayo las PNC recibirán un nuevo incremento moderado, en línea con la inflación reciente. De esta manera, los beneficiarios seguirán percibiendo ajustes periódicos, aunque con subas acotadas en términos reales.

En este contexto, el bono extraordinario continúa siendo un factor determinante para sostener el poder adquisitivo de quienes cobran estas prestaciones.