Anses sigue con el calendario de pagos y este jueves 16 paga a estos grupos
El calendario de Anses para abril seguirá este jueves 16 con depósitos para múltiples grupos. Conocé cuáles son y si te toca cobrar.
Mientras abril avanza dentro del cronograma habitual de Anses, este jueves 16 será el turno de nuevos grupos de beneficiarios que cobran según la terminación del DNI. El esquema mensual ya está publicado por el organismo y distribuye los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones a lo largo de varias jornadas.
A la par del calendario, este mes llega con actualización en los haberes. Anses confirmó un aumento de 2,90% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con la movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses atrás.
En ese marco, el jueves 16 concentrará pagos para prestaciones previsionales y sociales que vienen avanzando desde el inicio del cronograma de abril. También seguirán habilitadas las ayudas que no dependen de la terminación del documento y que cuentan con una ventana de cobro más extensa.
Quiénes cobran este jueves 16 de abril en Anses
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 4
- Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 8 y 9
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 4
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 4
- Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 6 y 7
Prestaciones que siguen vigentes sin importar la terminación del DNI
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo
De esta manera, Anses completa otra jornada del calendario de pagos, en un mes atravesado por el nuevo aumento y por el orden habitual de pagos según prestación y DNI. El cronograma oficial del organismo incluye fechas para abril y los meses siguientes.