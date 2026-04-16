Anses sigue con el calendario de pagos y este jueves 16 paga a estos grupos

El calendario de Anses para abril seguirá este jueves 16 con depósitos para múltiples grupos. Conocé cuáles son y si te toca cobrar.

Anses avanzará este jueves 16 de abril con pagos para jubilaciones mínimas, PNC y asignaciones sociales.

Mientras abril avanza dentro del cronograma habitual de Anses, este jueves 16 será el turno de nuevos grupos de beneficiarios que cobran según la terminación del DNI. El esquema mensual ya está publicado por el organismo y distribuye los pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones a lo largo de varias jornadas.

A la par del calendario, este mes llega con actualización en los haberes. Anses confirmó un aumento de 2,90% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con la movilidad mensual que toma como referencia la inflación de dos meses atrás.

En ese marco, el jueves 16 concentrará pagos para prestaciones previsionales y sociales que vienen avanzando desde el inicio del cronograma de abril. También seguirán habilitadas las ayudas que no dependen de la terminación del documento y que cuentan con una ventana de cobro más extensa.

Anses Anses liquida abril con un aumento de 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Brenda Rocha/Shutterstock

Quiénes cobran este jueves 16 de abril en Anses Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 4

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 8 y 9

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 4

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 4

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 6 y 7 Prestaciones que siguen vigentes sin importar la terminación del DNI