Anses: definen un nuevo aumento en las jubilaciones para el mes de mayo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año 2026 y desde el sector privado estiman que el mismo rondaría el 3%, como pasó en enero, y sería el más alto en lo que va del año. Eso impactaría en las jubilaciones de Anses .

Se trata de un nuevo dato de la inflación que dará a conocer el organismo nacional que depende del Gobierno y que impactará de lleno en las jubilaciones, ya que las mismas se atan al nivel de inflación del mes anterior.

En caso de que la inflación del mes de marzo se encuadre en un 3%, las jubilaciones aumentarán en ese sentido en cuanto a la mínima y a eso se le sumará un bono extraordinario que será, como cada mes, de $70.000.

El mes pasado, la inflación de febrero dejó un dato del 2,9% en promedio y hacia el mes de marzo se orientará sobre el 3% según indicaron los estudios privados. Eso marcaría un incremento en los haberes jubilatorios en el mismo sentido.

Actualmente, las jubilaciones mínimas están en $380.319,31 . Con un incremento del 3% las mismas saltarían a $391.728 y a eso hay que sumarle el bono extraordinario de $70.000. Con esa indexación, la mínima quedaría en $461.728 en caso de que el IPC arroje ese dato en el informe del Indec.

La inflación mide distintas aristas y se confirmó que entre los rubros que más aportan a la composición de datos se encuentran las subas de los precios en educación, canasta básica y los combustibles. Este último rubro ha sido importante en los últimos días por el conflicto en Medio Oriente que impacta en la suba de la nafta y por ende en la inflación.

Según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, se estima que el IPC esté en el orden del 3% para el tercer mes del año, creciendo medio punto, considerándose que la inflación núcleo es de 2,9% en relación al mes previo.

A su vez, el informe muestra que para la primavera el IPC descendería, ubicándose por debajo del 2%, por lo que se espera una desaceleración gradual.