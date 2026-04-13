Anses confirmó el pago de un extra que pocos conocen: cómo cobrarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) cuenta con un beneficio económico que puede representar un ingreso significativo, pero que muchas personas no solicitan a tiempo. Se trata de las Asignaciones de Pago Único (APU), un extra que se abona por única vez ante determinados eventos familiares y que tiene fecha límite para ser reclamado.

Aunque no es un pago mensual como la AUH o las jubilaciones , este ingreso puede superar los $460.000 en algunos casos, lo que lo convierte en una ayuda clave para muchas familias.

Las Asignaciones de Pago Único están destinadas a acompañar momentos importantes en la vida de una familia. Se otorgan en tres situaciones específicas:

Los montos varían según el caso, siendo el de adopción el más alto, con cifras que superan los $460.000, mientras que los pagos por nacimiento y matrimonio también representan sumas relevantes.

A diferencia de otras prestaciones, este dinero se cobra una sola vez y no se repite mensualmente.

Quiénes pueden acceder

El universo de beneficiarios es amplio. Pueden solicitar este extra:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que cobran prestación por desempleo

Beneficiarios de ART

Titulares de asignaciones familiares, AUH o Asignación por Embarazo

Veteranos de guerra con pensiones honoríficas

Esto significa que no está limitado únicamente a quienes reciben planes sociales, sino que también incluye a empleados formales.

Uno de los puntos más importantes —y menos conocidos— es que este beneficio no es automático en todos los casos y debe ser solicitado. Además, existe un límite de tiempo: el trámite puede realizarse hasta dos años después de ocurrido el hecho (nacimiento, matrimonio o adopción). Si se supera ese plazo, se pierde el derecho a cobrarlo.

Este detalle explica por qué muchas personas dejan pasar el beneficio sin saber que podían acceder.

Cómo hacer el trámite paso a paso

Para cobrar este extra de Anses, es necesario seguir algunos pasos:

Verificar que los datos personales y familiares estén actualizados en “Mi Anses”.

Reunir la documentación correspondiente (partida de nacimiento, acta de matrimonio o sentencia de adopción).

Ingresar al sistema y seleccionar la opción “Asignaciones de Pago Único”.

Cargar la documentación requerida y completar la solicitud.

Esperar la aprobación y la acreditación en la cuenta bancaria declarada.

El trámite es digital y, una vez aprobado, el pago se realiza en los plazos que establece el organismo.

En un contexto económico donde cada ingreso cuenta, este beneficio puede marcar una diferencia importante. Sin embargo, al no ser automático ni mensual, suele pasar desapercido para muchos beneficiarios.