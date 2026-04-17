Anses llega al viernes con una nueva fecha de cobro para jubilados, AUH y AUE

La semana de pagos de Anses cierra este viernes 17 de abril con depósitos para un grupo más acotado de prestaciones que en los días anteriores. A esta altura del cronograma, ya terminaron los pagos de Pensiones No Contributivas y el foco pasa a jubilaciones mínimas y asignaciones que siguen avanzando por terminación del DNI.

Además en abril las ayudas de la Anses se pagan con aumento. Anses informó que el aumento del mes es de 2,90%, por lo que la jubilación mínima quedó en $380.319,31 y asciende a $450.319,31 con el bono de $70.000. En el caso de la AUH, el monto general subió a $136.666 y la AUH por Hijo con Discapacidad a $445.003.

Anses liquida abril con aumento de 2,9% y mantiene vigente el bono para jubilados de menores haberes.

Estas son las ayudas que se pagan hoy según el calendario de pagos :

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 5

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 5

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 5

Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 8 y 9

A la vez, siguen habilitadas las prestaciones que no dependen de la terminación del DNI y que tienen una ventana más amplia de cobro:

Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo

En el caso de la Prestación Alimentar, Anses recuerda que se deposita en la misma cuenta y en la misma fecha en que se cobra la prestación principal. Los montos siguen sin cambios: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más.