Calendario de pagos|
Anses llega al viernes con una nueva fecha de cobro para jubilados, AUH y AUE
El calendario de Anses seguirá este viernes 17 con seis prestaciones que se cobrarán con aumento de 2,9%.
La semana de pagos de Anses cierra este viernes 17 de abril con depósitos para un grupo más acotado de prestaciones que en los días anteriores. A esta altura del cronograma, ya terminaron los pagos de Pensiones No Contributivas y el foco pasa a jubilaciones mínimas y asignaciones que siguen avanzando por terminación del DNI.
Quiénes cobran este viernes 17 de abril en Anses
Además en abril las ayudas de la Anses se pagan con aumento. Anses informó que el aumento del mes es de 2,90%, por lo que la jubilación mínima quedó en $380.319,31 y asciende a $450.319,31 con el bono de $70.000. En el caso de la AUH, el monto general subió a $136.666 y la AUH por Hijo con Discapacidad a $445.003.
Quiénes cobran este viernes 17 de abril en Anses
Estas son las ayudas que se pagan hoy según el calendario de pagos:
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 5
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 5
- Asignación por Embarazo: DNI terminados en 5
- Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 8 y 9
A la vez, siguen habilitadas las prestaciones que no dependen de la terminación del DNI y que tienen una ventana más amplia de cobro:
- Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones, del 10 de abril al 12 de mayo
En el caso de la Prestación Alimentar, Anses recuerda que se deposita en la misma cuenta y en la misma fecha en que se cobra la prestación principal. Los montos siguen sin cambios: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más.