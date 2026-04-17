Cómo cobrar el fondo de desempleo de Anses si me echaron de mi trabajo

Despido y ayuda estatal: cómo tramitar el fondo de desempleo de ANSES y cuánto se cobra en 2026

La pérdida de empleo en Argentina activa una red de contención clave: la Prestación por Desempleo de la Anses . Este beneficio busca garantizar un ingreso mínimo mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral , además de conservar derechos como la obra social y las asignaciones familiares.

El programa está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que hayan quedado sin empleo por causas ajenas a su voluntad. Esto incluye despidos sin causa, finalización de contratos o quiebras empresariales.

No corresponde en casos de renuncia voluntaria. Además, se exige un mínimo de aportes: por ejemplo, al menos seis meses trabajados en los últimos tres años para empleados permanentes.

El calendario de pagos de ANSES de febrero 2025 ya se encuentra disponible. Foto: Shutterstock

El monto no es fijo para todos. Se calcula en base al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, aunque con límites establecidos por ley.

Monto mínimo: alrededor de $176.200

alrededor de $176.200 Monto máximo: hasta $352.400

Estos valores se ajustan según el Salario Mínimo, Vital y Móvil, por lo que pueden variar mes a mes.

La duración depende de los aportes realizados antes del despido. Puede ir de 2 a 12 meses, e incluso extenderse en algunos casos.

¿Cómo hacer el trámite?

El trámite puede iniciarse de manera online o presencial:

Ingresar a “Mi Anses” con CUIL y clave de seguridad social

Seleccionar “Atención Virtual”

Elegir “Prestación por Desempleo”

Cargar la documentación (telegrama de despido, contrato vencido, etc.)

También se puede gestionar en una oficina del organismo con turno previo.

Durante el cobro, el beneficiario mantiene cobertura médica, cobra asignaciones familiares y sigue sumando aportes jubilatorios.