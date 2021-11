"Suelta la sopa" volvió a contar con la presencia de Carolina Sandoval

Tras la celebración de los 8 años desde que comenzó “Suelta la sopa”, la presentadora venezolana Carolina Sandoval se pudo volver a ver, pero de una forma muy sorpresiva y hasta extraña. Fue precisamente el 10 de noviembre, que el programa de espectáculos estuvo de fiesta con sus conductores actuales.

Una celebración especial: "Suelta la sopa" contó con el “rostro” de Carolina Sandoval

Pasaron 8 años desde que comenzó a transmitirse uno de los programas de espectáculos más vistos en México y televisado por la cadena Telemundo "Suelta la sopa".

Vale destacar que, aunque el programa recientemente fue cancelado y solo se transmitirá hasta el mes de diciembre, tanto sus presentadores como el equipo de producción no quisieron dejar pasar semejante “importante” fecha.

Durante la transmisión, tanto a Aylín Mujica, Jorge Bernal, Juan Manuel Cortés y Lucho Borrego, se los vio celebrando muy contentos dicho aniversario, con un vistoso y tentador pastel decorado que tenía varios pisos. El mismo estaba repleto de fotografías que fueron tomadas durante diferentes momentos que se han vivido en el programa.

Allí fue que se pudo ver de nuevo el rostro de Carolina Sandoval. Vale recordar que la actriz participó en alguna oportunidad como presentadora de “Suelta la sopa” hasta que finalmente fue despedida en medio de la pandemia por covid-19.

Gran repercusión por la aparición de Carolina Sandoval en “Suelta la sopa”

Los internautas, ni bien observaron en detalle que apareció el rostro de Carolina Sandoval entre todas las caras de quienes pasaron alguna vez por el programa, no tardaron en hacer sus descargos en las redes sociales.

Destacaron que la actriz y presentadora había sido una parte fundamental de dicho programa durante varios años y, además, detallaron que fue un gran aporte al éxito que ha tenido la transmisión en el mundo del espectáculo.

Tras tanta repercusión, tampoco dejaron pasar por alto el motivo por el que lamentablemente fue cancelado el programa. Aseguraron que seguro la baja de “Suelta la sopa” se debía a que el “karma” se ocupó luego del despido repentino a la venezolana en medio de la situación mundial que trajo la pandemia.

Entre varios comentarios que se destacaron, estuvieron quienes se alegraban por dicho festejo y agradecían la posibilidad de haber sido protagonistas de semejante programa. Uno de ellos fue el presentador Juan Manuel Cortés, que a través de su Instagram, escribió:

“Gracias Dios! Gracias por este octavo aniversario de @sueltalasopatv . Han sido ocho años al aire, obteniendo siempre los mejores ratings, teniendo siempre las mejores exclusivas, 8 años de bendiciones, crecimiento, aprendizaje, un sueño hecho realidad… Gracias a todos ustedes que nos ven y que nos han regalado tanto éxito. ¡Gracias!”. "FUENTE: La Opinión"

No fue así de parte de Carolina Sandoval, quien aprovechó la situación para hacer su descargo, recordando su salida: “Nadie se alegra con la derrota de otra persona, nadie puede ser feliz cuando una persona se queda sin empleo…”

En esa misma línea, agregó: “Gracias a Dios yo no me he quedado sin empleo, yo creo que desde hace muchos años, porque yo misma hice todo para yo misma ser mi propia empresa que me contrate, la propia empresa que le dé trabajo a otros y siempre fui una pionera, y lo sé, de decirle a las personas más allegadas: ‘Ve trabajando tu network, haz tus videos, trata de ser, aparte de lo que haces, una persona con identidad, encuentra tu nicho’”.

¿Te imaginabas la presencia de Carolina Sandoval de esta manera en "Suelta la sopa"?