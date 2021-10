Christian Nodal volvió a demostrar su amor por Belinda

En pleno recital y ante la sorpresa de todo su público, Christian Nodal volvió a dejar en claro lo que siente por Belinda. En esta oportunidad, te contamos qué fue lo que dijo el popular cantante de música regional y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Christian Nodal y sus palabras a Belinda en pleno recital

Apenas un año y unos meses bastaron para que Christian Nodal y Belinda se transformen en una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo.

Como no podía ser de otra manera, desde que comenzaron a salir juntos no han faltado los rumores, ya sea de embarazo, de separación o incluso de casamiento secreto, como se habla en los últimos días.

Lo que tampoco parece faltar es el amor, y así lo demuestran ambos dos con las declaraciones que suelen hacer públicamente.

Al respecto, hay que decir que el último en dar la noticia fue Christian Nodal. En medio de un recital que brindó en Saltillo, Coahuila, el cantante de 22 años sorprendió a su público con un tierno mensaje dedicado a su amada, la artista española nacionalizada mexicana.

Todo comenzó cuando desde el mismo público comenzaron a cantar el nombre de Belinda. Rápidamente, Nodal se sumó a la propuesta y expresó su sentido mensaje.

“Te amo y te extraño, mi amor. Si ves este videíto, estoy pensando en ti”, indicó el famoso cantante ante la sorpresa de su audiencia.

Christian Nodal, Belinda y los rumores de casamiento secreto

En los últimos días, Christian Nodal también fue noticia ya que se refirió a los rumores de casamiento secreto que circulan en torno a él y a Belinda.

De acuerdo con los mismos, ambos cantantes se habrían casado de forma secreta en el país natal de ella, España, y la clave se encontraría en un anillo que Belinda dejó ver en unas imágenes.

Sin embargo, Nodal negó todas estas versiones. Como bien indica El Heraldo, el reciente ganador del premio Billboard Latino a “Mejor artista regional mexicano” dijo que no, que no se casó con Belinda, aunque dio a saber que ganas no le faltan.

“Ojalá estuviera casado ahorita”, manifestó. En línea con esto, también dijo que se “muere de ganas” de hacerlo, pero que todavía no es el momento.

Acerca de los motivos que impiden que la boda se celebre por estos días, el joven artista expresó que todo se trata de una cuestión de agendas y que ambos están con compromisos laborales que les impiden disfrutar del momento tal como lo desean

Teniendo en cuenta todo esto, ¿cuándo crees que se celebrará la tan esperada boda entre Christian Nodal y Belinda?