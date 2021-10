Así fue el debut de Belinda como directora en el video de Christian Nodal

En medio de una supuesta crisis con Christian Nodal, la cantante Belinda hizo su debut como directora, nada más y nada menos que con un videoclip de su pareja. El trabajo se realizó en el marco de la nueva canción de Nodal, denominada “La sinvergüenza”, interpretada por el novio de Belinda y la agrupación mexicana Banda MS.

En este contexto, Belinda explicó las dificultades que se le presentaron al momento de rodar el videoclip, a través de publicaciones en su perfil de Instagram: “Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no solo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip, sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello”.

Días atrás Belinda y Christian Nodal debieron despejar dudas sobre su relación, por lo que se besaron en público y rompieron con los paradigmas. Además, asumir la dirección del video de “La sinvergüenza”, también demuestra el buen momento amoroso: “Espero haber puesto un granito de arena en lo que para mí siempre han sido los videoclips: ARTE. Muchas gracias Nodal por confiar en mi visión para contar esta historia”, resaltó la protagonista del histórico hit “Luz sin gravedad”.

Frente a esto, el cantante comentó el posteo de Belinda y le dejó un tierno mensaje: “Cielo eres la mejor directora que existe. No tienes idea cuánto admiro tus talentos, te amo. Gracias por entregarte de esa manera que sólo tú puedes”. El feedback entre ambos generó revuelo entre los fans, quienes esperaban algún testimonio oficial sobre la continuidad de la pareja.

Fuente: Instagram Belinda

La madrileña naturalizada mexicana exhibió en su perfil de Instagram las fotos del rodaje del videoclip, donde se la ve muy concentrada trabajando y dando órdenes, aplicando su experiencia y vasta trayectoria.

Fuente: Instagram Belinda