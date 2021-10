Desde las alturas, Rita Ora encendió Instagram con unas acaloradas fotografías

Rita Ora decidió realizar una exitosa sesión de fotos desde la capital de Francia desde el edificio más emblemático del país galo. La actriz y cantante británica de ascendencia kosovar de 30 años realizó su mencionada producción en simultaneo con la Semana de la Moda de París.

Rita brindó a sus millones de fans un show en directo inigualable. Fue un momento mágico para mí. Actuar en un lugar tan legendario es un honor, y lucir looks personalizados de las grandes casas de moda es un sueño. No puedo esperar para llevar la energía de París a todos mis fanáticos de todo el mundo con las próximas citas; Realmente fue una noche para recordar” señaló la artista europea.

En las últimas horas, Rita Ora compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la europea desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción de fotos profesional desde la Torre Eiffel. La oriunda de Pristina posó con un excéntrico body de plumas de color negro. Además, la artista europea complementó su look con sus labios pintados de rojo, lujosos accesorios y una corona.

“¡¡Más momentos de París!! ¡estar en la cima de la Torre Eiffel es una locura! Y ventoso lol ¡Espero que a todos les haya encantado ver el programa!” fue el sencillo y promocional texto que eligió Ora de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Rita Ora

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la intérprete de “How to be Lonely” se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 152 mil corazones. Además, la talentosa artista recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus fans, hacia su look su magnífica figura física, por parte de sus más fieles followers.