Salieron a criticar a Livia Brito y esto es lo que dijeron

Una vez más y como ya los tiene a todos acostumbrados, Livia Brito es atacada por sus modales y malas formas con los medios. Están quienes la defienden, pero también están quienes la critican y por sus antecedentes, ya no sorprende.

La realidad es que ella misma es quien salió a aclararles a los medios de comunicación que solo podrían hacer uso de su imagen, siempre y cuando se sigan sus condiciones. Por ello, es que salieron a criticarla y esto es lo que dijeron.

Una vez más Livia Brito recibe nuevas críticas

La polémica comenzó luego de que la vedette, Niurka Marcos diera su punto de vista acerca de la postura que tomó la actriz Livia Brito. Parece ser que la actriz cubana levantó una denuncia en contra el medio TvNotas por la manera en que tienen de dirigirse a ella cuando desean retratarla.

“Si tú no quieres ser fotografiado, o no quieres ser papparazziado, o no quieres ser visto, pos no salgas. Come en tu casa, o crea recursos. Resguardada. Pero, opino que es una gran problemática, paisanita, en la que te estás metiendo, porque eres artista. Vives y dependes de la publicidad y si enojas a la prensa, no te va a pelar. Y si la prensa te veta, vas a valer", es lo que expresó Marcos, como si esas situaciones no fueran invasivas.

Por su parte, Brito se indignó y esta vez no se calló. Salió a responderles a todos y fundamentó los motivos de su conducta.

Livia Brito da su explicación y fundamento a las críticas recibidas

Fue durante los Eliot Awards que, a través de una entrevista con los medios de comunicación, Livia esta vez se detuvo y aclaró que solo podrán hacer uso de su imagen siempre y cuando acepten sus condiciones.

“Cuando es un evento, donde yo estoy viniendo por propia voluntad y sé que ustedes van a estar aquí, lógicamente estoy dando las entrevistas. Y ahí hay permiso de ambas partes. Pero, cuando me toman fotografías sin mi permiso, sin mi autorización, no se presentan, están escondidos y toman las fotos, ahí sí hay un problema”, declaró la actriz visiblemente enojada por la actitud.

Tras escuchar en un video de YouTube al periodista Eden Dorantes, Livia Brito concluyó aclarando que es la última vez que va a hablar del tema: “Tienen que tener cuidado, porque obviamente tienen que presentarse (...) y ya se les dirá si sí o si no, pero no nos pueden tomar fotos y esperar que nosotros les compremos las fotos, porque es algo que es privado, o sea, es mi persona, mi nombre, ya está todo legalizado”.

Sin dar más detalles, la actriz cubana le envió una indirecta no solo a Niurka Marcos por entrometerse, sino a todos los medios para que la dejen en paz. Se cansó de las críticas y muy determinante -con su estilo- cerró el tema y se retiró.

¿Estás de acuerdo con la medida que tomó con los medios?