¿Por qué ya no se oye hablar de Lindsay Lohan?

Lindsay Lohan se ganó un lugar entre los ídolos adolescentes del 2000 al participar de la película "Chicas pesadas" y con el tiempo fue una de las celebridades más buscadas por los paparazzis, debido a la cantidad de escándalos que protagonizaba. Hoy quiere volver a la pantalla chica, luego de varios intentos fallidos.

Nació hace 35 años en Nueva York en medio de una familia con innumerables conflictos personales y laborales. Sus padres se separaron varias veces, hasta que finalmente se divorciaron en 2007 y nunca tuvo buena relación con ellos: "Me siento como un segundo padre en el sentido de que ayudé a criar a mi padre. Me pusieron entre mi madre y mi padre mucho, bueno, me ponían entre ellos para tratar de mantener la paz, y yo me sentía bien haciendo eso".

Michael y Dina Lohan la anotaron en la agencia Ford Modelos en 1989, a los tres años, y así comenzó su carrera como modelo infantil. Trabajó para Calvin Klein, Abercrombie Kids y apareció en más de 100 comerciales de televisión, incluidos los de Pizza Hut y Wendy's, así como partida de Jell-O con Bill Cosby.

Lindsay Lohan era tan carismática que no tardó en llegar su primer protagónico que hasta hoy sigue siendo uno de los clásicos más populares: Disney le ofreció ser la actriz principal de la película "Juego de gemelas" (1998) para que interprete Annie James y Hallie Parker, dos hermanas gemelas que intentan reunir a sus padres separados.

El film fue un completo éxito y la crítica destacó la actuación de Lohan al decir que fue "el alma de la historia". Su increíble trabajo le valió un Young Artist Awards a la mejor interpretación en una película, tres contratos para películas con Disney y la coronó como una de las jóvenes más prometedoras de Hollywood.

Durante su adolescencia, era un de las actrices más codiciadas y participó en películas como la comedia familiar "Freaky Friday" (2003) junto a Jamie Lee Curtis; "Confesiones de una Típica Adolescente" (2004); "Chicas pesadas" (2004) un éxito crítico y comercial, recaudando 129 millones dólares en todo el mundo; y "Herbie a toda marcha" (2005).

La crítica estaba obsesionada con Lindsay Lohan y el columnista Stephen Holden de The New York Times elogió su naturalidad: "Una auténtica estrella que parece... como en casa en la pantalla". Su popularidad era tal que se convirtió en la primera persona en tener una muñeca celebridad de My Scene lanzada por Mattel.

Sus problemas y los esfuerzos para volver a ser una estrella

Lindsay Lohan tenía una vida profesional muy exitosa, pero su vida privada comenzó a estar llena de polémicas a partir de los 20 años: fue a rehabilitación seis veces por drogas y alcohol, y estuvo presa en repetidas ocasiones por delitos como robo, conducción en estado de embriaguez y posesión de drogas.

Todos estos escándalos hicieron que el público y la crítica deje de valorarla, y se convirtió solamente en un recuerdo de estrella infantil. "En el pasado, el alcohol fue la puerta de entrada a otras cosas para mí. La cocaína era más una cuestión de las fiestas: la gente la tenía y yo la tomaba. Iba de la mano del alcohol", confesó en una entrevista con Oprah Winfrey.

Los productores dejaron de ofrecerle trabajo y las marcas ya no querían que luzcan sus productos porque asociaban una mala imagen. De a poco, y a nivel personal, Lindsay Lohan también necesita alejarse de Hollywood y estuvo muchos años recuperándose para intentar volver a ser una ídolo popular.

Sus problemas comenzaron con la presión de sus padres de hacerla trabajar desde los tres años y además, la mala relación entre sus progenitores no la ayudaron. "Ella [Lindsay] no tiene ninguna culpa de lo que le ha pasado. La culpa es mía y de Dina. Pusimos a Lindsay en el medio de nuestro divorcio y nuestro deber ahora es mejorar la situación", confesó Michael Lohan a la revista Life & Style, al asumir la responsabilidad de los problemas de su hija.

Hace pocos años, la protagonista de "Chicas pesadas" volvió a trabajar alejada de los escándalos y se enfocó mucho en su carrera como cantante. Hoy, se encuentra filmando una película navideña producida por Netflix y aún no sabe la fecha de estreno.

