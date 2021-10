En la piscina, Camila Sodi encandila con su hermosura

Camila Sodi fue blanco de duras críticas tras compartir algunos contenidos multimedia donde demostró todo su cansancio productor de extenuantes jornadas de trabajo. La actriz mexicana de 35 años se encuentra rodando una película que demanda varias horas de filmación nocturnas.

“En filtro zombie” escribió Camila para demostrar su mal semblante de su rostro. A pesar de que recibió muchos mensajes de apoyo y cariño, el posteo de la azteca también despertó varias críticas. “Los pobres trabajamos de 5:00 am a 9:00 pm todos los días y no andamos llorando”, Ah, qué ridícula, si nomás lo hace en temporadas” y“Destruidos doctores, enfermeras, gente que todo el año trabaja desde las 4:00 am y algunos tienen doble trabajo” fueron algunos de los mensajes de los internautas.

En las últimas horas, Camila Sodi compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En la misma se puede ver a la actriz mexicana de 35 años desplegando toda su belleza frente a la cámara, desde la piscina. La artista latina lució un bikini combinado de color fucsia y verde fluor. Además, la oriunda de Ciudad de México complementó su look con su cabello suelto y su cara sin una gota de maquillaje.

Un simple emoji de corazón de color verde fue corto epígrafe que eligió Sodi para acompañar su reciente y veraniega instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Camila Sodi

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la sobrina de Thalía se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 96 mil corazones. Además, su posteo cosechó cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles seguidores, hacia su outfit elegido y su hermosa figura física.