Belleza perfecta: Miley Cyrus eleva la térmica en las redes

Miley Cyrus se encuentra trabajando en su nuevo álbum de estudio. Esta noticia llenó de alegría a millones de fanáticos de la cantante y actriz estadounidense de 28 años. La artista norteamericana no ha dado mucha información sobre el que será su noveno disco.

"Les confirmo que estoy en el estudio trabajando en mi próximo disco. Un anuncio especial llegará mañana" señaló Miley en un posteo colgado en sus redes sociales hace unos días. Este será el primero que publique bajo el sello discográfico de Columbia en lugar de su tradicional RCA ?Records (ambas de Sony).

En las últimas horas, Miley Cyrus publicó un video en su cuenta oficial de Instagram que enamoró a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la norteamericana desplegando toda su belleza ante la cámara para una producción de fotos. La intérprete de “Party in the U.S.A” lució una falda y un corpiño de color amarillo y medias rosadas. Además, la oriunda de Franklin, Tennessee, Estados Unidos complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

ZiNe TiNgZ #FloraFantasy @gucci @guccibeauty Me & @interviewmag hablando de Gorgeous Gardenia! @alessandro_michele @melzy917 @briannalcapozzi @ssarabin” fue el promocional y simple texto que eligió Cyrus de epígrafe para acompañar su reciente videoclip en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Miley Cyrus

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex esposa de Liam Hemsworth se llenó rápidamente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 351 mil. Además, este posteo recibió miles de mensajes de cariño y halago de parte de sus más fieles fans, hacia su espléndida figura física y su look escogido.