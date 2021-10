Al límite, Carmen Electra demuestra por qué es la reina de Instagram

Carmen Electra fue blanco de duras críticas en los últimos días tras compartir una jugada fotografía en las redes sociales. En ella se ve a la actriz estadounidense de 49 años cubriendo su cuerpo con pepinos, tomates y pizza.

“No tengas sed, ten hambre” fue el texto que escogió Carmen en esta ocasión. Ante su posteo recibió una gran cantidad de comentarios negativos. “Tantas personas muriendo de hambre y tú jugando con la comida”, “De verdad no me agrada que las famosas jueguen con la comida que muchos desean”, “Mejor cubre tu cuerpo con otra cosa pero no con alimentos” fueron algunos de esos mensajes.

En las últimas horas, Carmen Electra publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la norteamericana muy sonriente desplegando toda su hermosura ante la cámara. La oriunda de Sharonville, Ohio, Estados Unidos no vistió ninguna vestimenta a la vista. Además, la blonda complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Reflexión fría como el hielo” fue el sencillo y corto texto que eligió Electra de epígrafe para acompañar su osada instantánea en la popular red de la camarita. Sin dudas la también cantante es una de las celebridades más populares en dicha red social.

Fuente: Instagram Carmen Electra

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Dennis Rodman se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 28 mil corazones. Además, la bella norteamericana recibió cientos de comentarios de parte de sus más fieles followers, la mayoría de halago y cariño hacia su espléndida figura física.