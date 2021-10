Preciosa: Ángela Aguilar presumió su hermosura y conquistó a sus fans

Ángela Aguilar cumplió 18 años este pasado 8 de octubre y recibió miles de mensajes de cariño de parte de sus fans, familiares y amigos. Uno de los saludos más importantes fue el que recibió de su famoso padre. “Hija Querida. No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mi. Te amo muchísimo y estoy muy orgulloso de quien eres y como has llegado a eso, es un lujo guiarte, APRENDER de ti (y contigo) y descubrirte cada día. Descubrir a ese tremendo ser humano que eres, con tan buen corazón y de una entrega constante e incondicional” inició con su extenso mensaje su progenitor.

“Siempre buscando que todos a tu alrededor estén siempre bien. Agradezco a Dios por permitirme convivir tanto con alguien como tú. Y más agradezco que tenga el honor de ser tu papá. Eres ya toda una mujercita hecha y derecha…….y apenas estamos comenzando!! FELICES DIECIOCHO 18 Hijita !!!!! (YA ESTAS RUCA !!! ) Y LA MEJOR MANERA DE FESTEJAR UN CUMPLEAÑOS ES TRABAJANDO !!! Por eso te quisimos dar de regalo el que tengamos un concierto en Atlanta el día de hoy” cerró Pepe Aguilar en las redes sociales.

Hace unas horas, Ángela Aguilar publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la bella norteamericana de raíces latinas luciendo un pantalón de jean, un top rojo y un colorido pañuelo. La hermosa joven complementó su look con su cabello suelto, accesorios y un delicado make up.

Fuente: Instagram Ángela Aguilar

“Ciudad de las estrellas” fue el simple y corto texto que eligió Ángela de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Ángela Aguilar

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a Aguilar se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 217 mil corazones. Además, la oriunda Los Ángeles, California recibió miles de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles seguidores hacia su fresco look escogido.