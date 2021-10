Ni diabla ni santa: en qué se inspiró Marjorie De Sousa para su última canción

La actriz de televisión, cantante y modelo venezolana, Marjorie De Sousa tiene 41 años y además de derretir las redes y enamorar a todos, ya no le teme a nada. De hecho, retomó su vida como cantante y así lo demuestra ahora con su nuevo sencillo “Ni diabla ni santa”, una canción a puro ritmo.

Durante una entrevista hace unos pocos meses para el programa “En Casa con Telemundo” habló de todo, tanto de sus proyectos artísticos como también sobre su vida privada. Así, es que contó en qué se inspiró para su última canción.

Cuando comenzó la entrevista, la cantante dijo que, en general, se encuentra en un momento de su vida personal muy feliz y agradece por estar bien de salud principalmente. Por ello, es que destacó que para ella es muy importante vivir el aquí y el ahora, luego de la pandemia por covid-19 durísima que se vivió.

En qué se inspiró Marjorie De Sousa para “Ni diabla ni santa”

Básicamente, para Marjorie de Sousa retomar su carrera musical fue todo un trabajo que la llenó de emociones, y en este sentido, reveló que antes de ser reconocida como una estrella de telenovelas, siempre estuvo muy concentrada en la música, más aún cuando todavía residía en su natal Venezuela.

"FUENTE: Telemundo"

La ex modelo expresó que “Ni diabla ni santa” es un sencillo lleno de candela y su letra transmite una forma de empoderamiento donde llama a todos a no caer en maniqueísmos, ni en extremos de lo bueno o lo malo.

Por esta razón, cuando le preguntaron qué se consideraba ella, si más santa o más diabla, ella contestó rápidamente: "Yo creo que ninguna de las dos, yo creo que somos seres humanos, literal, somos seres humanos que venimos a la tierra a cumplir una misión cada uno".

En cuanto a qué la inspiró para componer esta canción, primero contó que trabajó a la par de un productor de origen peruano. Se inspiró básicamente en la exposición pública a la que hoy en día todos están expuestos en las redes sociales.

Así mismo, reiteró que –al menos eso siente y piensa ella - no todos somos santos ni tampoco diablos. Explicó también que no es recomendable que todos vivan saliendo a opinar sobre lo que no conocen a fondo y, cuando se hace, hay que refirmar la idea y por ello, se refirió al dicho “Nadie sabe la gotera que hay en cada casa”.

Con una respuesta muy afilada y convincente, Marjorie De Sousa finalizó diciendo: "Señores, actualmente las redes sociales son un arma de doble filo, hay que tener muchísimo cuidado".

Por último, cerrando en la entrevista la cantante invitó a todo el público a escuchar su nueva canción 'Ni santa, ni diabla' pero sobre todo, a que vivan la vida sin darle demasiado peso al qué dirán.

¿Estás de acuerdo con la opinión de Marjorie De Sousa? Cuéntanos. Te compartimos el video del detrás de escena de esta experiencia inolvidable.