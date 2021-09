La actriz de televisión y modelo venezolana Marjorie de Sousa tiene 41 años y se la ve más radiante que nunca. Conocida por sus actuaciones en distintas producciones latinoamericanas, sobre todo en México, vale recordar que su último éxito fue su excelente participación en la obra televisiva "La Desalmada".

Tras el alto rating que la telenovela consiguió en México y en los Estados Unidos, la actriz logró una alta popularidad y por ello Marjorie de Sousa asegura estar en el mejor momento de su vida. No obstante, en su vida no todo es solo trabajo.

En una entrevista en exclusiva para People en Español, la actriz conversó y aseguró que para su personaje en ‘El Güero’ tuvo que prepararse muy duramente –física y psicológicamente- para mantener su figura y sostener un personaje de ese calibre.

“Tengo muchas escenas en traje de baño y obviamente ya no tengo la edad de Kendra (un personaje de la trama ‘Amores verdaderos’), entonces es muy diferente. Todo te cambia y más después de que eres mamá, pero ha sido un proceso muy bonito” aseguró de Sousa.

Asimismo, también contó que aunque fue complicado al principio, todo el esfuerzo valió la pena porque con el tiempo todo ha ido tomando forma. La venezolana señalo: “Pasé un tiempo donde me quedé estancada con mi peso y para la cámara yo soy muy grandota, entonces decía ‘tengo que bajar un poco más de peso’ y creo que se ha ido logrando”.

Esta, entre otras cosas, es la razón por la que Marjorie de Sousa cree estar atravesando el mejor momento de su vida, sobretodo considerando el desafío que supuso para su persona y su carrera profesional. En este sentido, reconoció que se sometió a estrictos entrenamientos para poder llegar a su físico actual.

El hecho de tener que mantener su figura era muy importante. “Si entraba a las 9 trataba de entrenar a las 7 y ver cómo hacía para distribuir los tiempos, o si a lo mejor no entrenaba en la mañana pero llegaba tarde en la noche, la persona que me entrena iba a la casa y me ayudaba…”

Gracias a todo su equipo, reconoce que la motivaron y a veces, estando muy cansada, llegaba a su casa y se ponía a jugar con su hijo, al mismo tiempo que entrenaba. Además, confesó que aunque en varios momentos quería dejar de hacerlo, tener en mente la meta para lograrlo la ayudó mucho.

Claramente, esta no es la primera vez que la actriz da todo de sí para un personaje. Sin embargo, hoy en día tiene otras prioridades a cómo era su vida antes. “Con este personaje sí me estaba preparando, pero es diferente porque a lo mejor no puedo entrenar al 100 porque tengo otras prioridades como mi hijo”.

Marjorie de Sousa asegura estar en el mejor momento de su vida porque pudo complementar un excelente papel, mejorar su figura y ser una madre presente. ¿Qué te parece la interpretación de la actriz en "La Desalmada"?