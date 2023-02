Dayanara Torres: “hoy vivo una de las etapas más felices de mi vida”

Recientemente en una entrevista brindada al medio “People en Español”, la ex esposa de Marc Anthony, Dayanara Torres, habló de cómo se siente en este momento de su vida, presumiendo que es una mujer feliz y realizada. "El tiempo de Dios es perfecto, así lo defino. Hoy vivo una de las etapas más felices de mi vida y siento que Dios y el universo conspiraron para que fuese así", confesó la ex Miss Universo.

Con respecto a sus hijos, la presentadora se refirió a que ambos jóvenes se encuentran encaminados para realizar sus vidas. "Tuve a mis hijos jovencita, los crié con los valores y amor que me criaron a mí, con humildad y trabajando por lo que quieren. Hoy día ya graduados de high school y emprendidos, encaminados en sus estudios, con unos corazones que valen oro", expresó Dayanara.

Dayanara Torres junto a Marc Anthony y los dos hijos que tuvieron juntos.

Asimismo, Dayanara se encuentra de novia con el productor de televisión de origen brasileño Marcelo Gama, del cual está profundamente enamorada, y a quien considera uno de los hombres más importantes de su vida. "Hace dos años llega el amor a mi vida en el momento más perfecto. Hoy vivo una vida tan plena, me levanto y me acuesto con una sonrisa porque no puedo estar más agradecida", confesó Torres.

Sin lugar a dudas Dayannara Torres está disfrutando al máximo de la relación con Marcelo. "Trabajando, viajando y disfrutando la vida acompañada de un hombre maravilloso que no solo me ama y me quiere ver brillar, también ama a mis hijos y a mi familia", afirmó la ex Miss Universo.

Dayanara Torres está profundamente enamorada de su novio, el productor Marcelo Gama.

Dayanara está feliz por el momento personal y profesional que está atravesando. "Todavía estoy disfrutando el éxito de haber conducido junto a Ryan Seacrest el ‘New Years Rockineve show’ y recibir el 2023 desde mi hermoso Puerto Rico", comentó Torres.

Dayanara Torres aprovechó y se refirió a los proyectos que tiene para este 2023. "También sigue el ‘Princess Diana Accredited Access Puerto Rico’ donde tuve la dicha de haber sido escogida para ser la narradora de la experiencia en español de su vida a través de su historia. Ahora mismo estoy trabajando en dos proyectos ya que este año se cumplen 30 Años de haber sido coronada como Miss Universe 93, la celebración será en grande. El segundo se enterarán muy muy pronto", dijo la también empresaria.