Tras cumplir años, así de bonito luce el hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres

Marc Anthony se casó por primera vez con la modelo y Miss Universo 1993, Dayanara Torres. Ellos tuvieron una relación a principios de la década del '00 que tuvo como resultado el nacimiento de dos hijos. Sus nombres son Cristian y Ryan Muñiz que según sus propios fans son los hijos más parecidos al famoso salsero.

El mayor de ellos es Cristian que tiene actualmente 22 años y es dueño de un talento que acapara las miradas de todos en las redes y un look que lo convierte en todo un galán. Ayer fue su aniversario de vida y su madre Dayanara Torres le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta personal.

El posteo que realizó la presentadora y modelo está compuesto por un video con los momentos más lindos de su vida y un mensaje que dice: "Un nuevo día... Lunes Feb 5, 2001 a las 10:55pm NY ¡¡¡Llegaste a mi vida para llenarla a propósito!!! Tienes el alma más hermosa que conozco, un corazón de oro, eres mi fruto del pan. Viniste a enseñarme a vivir cada día sin miedo... Gracias por las lecciones, las risas y los mejores abrazos de la historia.. Eres el alma más humilde que conozco... Me haces sentir orgulloso... ¡Siempre serás mi hijo mayor favorito! Ya te canté "Feliz en tu Día" a medianoche guárdalo... no lo compartan pero definitivamente era material de Grammy si me preguntan...Muchas Gracias!!!".

Cristian Muñiz Torres, lejos de la música, demuestra a menudo su talento en arte en sus cuentas oficiales. En las mismas, el hermano de Ryan, comparte imágenes de los dibujos que realiza demostrando que es un gran caricaturista. Los comics son sus dibujos favoritos que constantemente se pueden ver en su feed de Instagram.

Cristian Muñiz junto a su novia en el día de su cumpleaños.

Hace algunas horas el hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres, compartió en sus estados de la mencionada red de la camarita unas fotos que demuestran lo bonito que luce hoy en día. Las mismas pertenecen a su festejo íntimo de cumpleaños. Allí se lo puede ver con sus amigos y familiares.