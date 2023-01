Por este motivo Carolina Sandoval le pidió perdón a Dayanara Torres, la ex de Marc Anthony

La polémica presentadora Carolina Sandoval le pidió perdón públicamente a Dayanara Torres, ex esposa de Marc Anthony, por un hecho que ocurrió en el pasado, cuando realizó unas duras declaraciones, y además, tomar sin importancia las derivaciones su divorcio con el exponente de la música latina.

Sandoval ofreció las disculpas públicas a Dayanara Torres durante la celebración del 4to aniversario de la firma de la empresaria venezolana Kern Paba en Miami. Cabe recordar que la también cosmetóloga fue nombrada en 2019 por el medio “People en Español” como una de “Las 25 mujeres más poderosas”.

Carolina Sandoval admitió que en su rol de "La Venenosa" buscaba protagonismo.

Así fue que la presentadora admitió que en el pasado, cuando se ponía en el rol de “La Venenosa”, en sus programas de televisión lo que "buscaba era protagonismo” y era irresponsable con sus palabras.

"Yo recuerdo que cuando sacaste ese libro ‘Casada conmigo’, en la parte de recetas, yo pertenecía al staff de Luz María Doria, pero yo de manera irresponsable creo que dije algo así: 'Ay si vamos a aprender a hacer un flan porque eso te va a ayudar con el divorcio', pero con la mala leche porque la Venenosa estaba supuesta a hacer la tipa incómoda", manifestó Sandoval.

Carolina Sandobal se había referido con irresponsabilidad sobre el divorcio de Dayanara Torres y Marc Anthony.

Asimismo, Carolina Sandoval comentó que en esa época no conocía la realidad ni la vida de Dayanara y que eso comentarios que ella realizaba en sus antiguos programas era simplemente para sacudir a la audiencia. Es por esta razón que la polémica presentadora sintió la necesidad de hablar con la ex de Marc Anthony porque aseguró que no “quiere quedar con nada pendiente en esta vida”.

"Uno cuando hace farándula o espectáculos, uno no puede decir las cosas para quedar como 'ay ella se atreve a todo'", añadió Carolina en sus disculpas.

Por su parte, Dayanara Torres tomó a bien las disculpas públicas de Carolina Sandoval y agradeció sus palabras. Así también aclaró que el libro que había escrito era para ayudar a las mujeres que estuviesen atravesando por la misma situación que ella vivió. Con respecto a la sección de comidas, la ex reina de belleza dijo que era para compartir recetas que le hacía transitar de una manera más confortable el duelo por la separación.