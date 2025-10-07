Un líder demócrata criticó la ayuda a la Argentina: "Trump quiere hacernos creer que no hay dinero"

Mientras el equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo continúa en Washington para gestionar un respaldo financiero de Estados Unidos, el líder demócrata Chuck Schumer volvió a cuestionar este martes al presidente Donald Trump por negociar un paquete de ayuda millonaria para la Argentina, en medio del cierre parcial del gobierno federal por falta de acuerdo presupuestario.

“Trump realmente quiere hacernos creer que no hay suficiente dinero para arreglar las primas de atención médica de la ACA, no hay suficiente dinero para los controladores aéreos, ¿pero sí hay 20.000 millones de dólares disponibles para rescatar a la Argentina?”, publicó Schumer en X. El senador hizo referencia al monto que el Departamento del Tesoro, bajo la conducción de Scott Bessent, habría puesto a disposición para un eventual swap de monedas con el país sudamericano.

Chuck Schumer Cuenta de X @SenChumer Donald Trump apuntado por el Congreso norteamericano Schumer, quien lidera la bancada demócrata en el Senado, fue uno de los catorce legisladores que la semana pasada enviaron una carta a Trump solicitando que “suspenda de inmediato” cualquier plan de asistencia financiera hacia la Argentina.

Por su parte, Bessent recibió este lunes a Caputo y a su equipo en Washington y destacó que continuarán las “productivas discusiones sobre las diferentes alternativas que el Tesoro tiene preparadas para acompañar las políticas económicas de la Argentina”.