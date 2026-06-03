La OCDE recortó el crecimiento de Argentina para 2026 y prevé una inflación interanual del 31%

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) redujo su pronóstico de crecimiento para la economía argentina en 2026. Según el informe de perspectivas económicas globales difundido este miércoles, el Producto Bruto Interno (PBI) avanzará un 2,8% este año, una cifra que representa un recorte de 1,6 puntos porcentuales respecto de la estimación anterior .

Para 2027, el organismo internacional proyectó una recuperación más sólida, con un crecimiento del 3,5%, aunque advirtió sobre riesgos vinculados a la evolución de la inflación , la acumulación de reservas y el proceso de reformas impulsado por el Gobierno nacional.

El informe señaló que la inflación podría mostrar mayores dificultades para desacelerarse durante la segunda mitad del año debido al impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los precios internacionales de la energía.

La OCDE estimó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) finalizará 2026 en torno al 31% , mientras que para 2027 proyectó una inflación cercana al 16%.

"La inflación se fortaleció desde mediados de 2025, alcanzando una tasa mensual del 2,6% en abril, lo que ralentizó la recuperación del crecimiento de los salarios reales", sostuvo el organismo en su reporte.

Además, remarcó que el encarecimiento del petróleo elevó los costos de los combustibles y agregó presión sobre los precios internos, complicando los esfuerzos por consolidar la desinflación.

las-proyecciones-de-la-ocde-para-la-economia-argentina-grafico-ocde-BPCL5GOIXNHMBOU4IBEBA2BXAE Fuertes números para Javier Milei. OCDE.

Los sectores que impulsarán la actividad económica

Pese al recorte en las previsiones, la OCDE destacó que la economía argentina seguirá encontrando impulso en sectores estratégicos vinculados a las exportaciones.

Según el organismo, el crecimiento estará sostenido principalmente por el desarrollo del sector energético, la minería y la actividad agroexportadora, áreas que continúan atrayendo inversiones y generando ingresos de divisas para el país.

En el plano internacional, la entidad proyectó que la economía mundial crecerá un 2,8% durante 2026 y se expandirá un 3,1% en 2027, luego del avance del 3,4% registrado el año pasado.

Reservas, tipo de cambio y riesgos para el programa económico

La OCDE valoró los avances en la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central, aunque advirtió que las reservas netas continúan en terreno negativo.

En ese sentido, consideró que fortalecer la posición de divisas permitirá avanzar hacia un esquema cambiario más flexible y mejorar la capacidad de respuesta frente a eventuales shocks externos.

Sin embargo, el organismo alertó que una desaceleración o una implementación incompleta de las reformas económicas podría afectar la confianza de los inversores, limitar el crecimiento del consumo y la inversión privada e incluso provocar nuevos episodios de volatilidad cambiaria.

El pedido de profundizar las reformas y avanzar con la quita de subsidios

En otro apartado del informe, la OCDE insistió en la necesidad de continuar con las reformas estructurales para consolidar la estabilidad macroeconómica.

"La eliminación gradual de los subsidios ineficientes, el aumento de la eficiencia del sector público y la sustitución de impuestos distorsivos por tributos más amplios sobre los ingresos y el consumo fortalecerían la estabilidad macroeconómica", señaló el organismo.

La recomendación se suma a los planteos que distintos organismos internacionales vienen realizando sobre la necesidad de profundizar el ajuste fiscal, mejorar la competitividad y fortalecer las condiciones para un crecimiento sostenido de la economía argentina.