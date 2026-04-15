El dólar bajó tras el "dato malo" de la inflación y el nuevo acuerdo con el FMI

Luego de conocerse el dato del IPC del mes de marzo, que fue de 3,4%, el Gobierno reconoció que el número fue "malo" para la batalla contra la inflación. Sin embargo, esto no impactó de lleno en los mercados, ya que el dólar bajó aunque levemente. En Economía anunciaron un nuevo acuerdo con el FMI.

En concreto, el dólar oficial cayó $5 este miércoles en una jornada con anuncios económicos . La moneda estadounidense cerró a $1330 para la compra y $1380 para la venta, luego de no haber tenido movimientos el día martes. Se trata de una caída del 0,37% en promedio.

Mientras tanto, el dólar blue se quedó estático este miércoles. El paralelo cerró la jornada a $1390 para la compra y $1410 para la venta, sin haber tenido variaciones respecto del día martes.

El dólar MEP también cayó y cerró a $1404 para la compra y $1406 para la venta. El CCL se quedó en $1460.

Bajó el dólar y hubo acuerdo con el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy la segunda revisión del programa vigente con Argentina, vigente desde abril de 2025, de manera que se allana el camino para que el organismo financiero multilateral haga el desembolso pendiente de 1.000 millones de dólares.

Se descuenta que los fondos no llegarán en forma inmediata, dado que aún debe reunirse el Board del organismo y dar su conformidad a la evaluación técnica del staff. Recién ahí se destrabarán los fondos.

“El personal del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa, lo que abre la posibilidad de acceder a unos US$1.000 millones”, señaló el Fondo Monetario a través de un comunicado este miércoles.