Crédito: anticipan que este año crecerá, aunque la bancarización es cuatro veces menos que en la región

Los años de inflación e inestabilidad económica no son gratis y Argentina lo sabe. Una de las variables que traducen en términos concretos esta incertidumbre, sin dudas, es el mercado de crédito en el sector privado, que según fuentes del sector financiero tiene una muy baja participación en relación al PIB.

Tras la desaceleración de la inflación en abril y mayo - al menos eso dicen todas las estimaciones privadas antes del dato oficial que saldrá este jueves a las 16- la clave ahora es lo que ocurra con los préstamos en el sector en el segundo semestre del año, aunque la fuerte suba de la mora desde principios de 2026 pone un signo de interrogación sobre la capacidad de endeudarse de las personas y las empresas.

"Hacia adelante, en la segunda parte de 2026, crecerá el crédito pero todavía es muy bajo, teniendo en cuenta que el nivel de bancarización en Argentina en relación al Producto Interno Bruto (PIB) es de sólo 12,5%, la idea es llegar al 25% t más adelante al 50%, como tienen los países vecinos", señaló este miércoles Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) , la entidad que agrupa a las entidades financieras de capital nacional.

Durante un encuentro con la prensa por el Día del Periodista, Bolzico recordó el incremento de la mora en los últimos meses, que según datos del Banco Central en el caso de los hogares trepa al 12%. Si9n embargo, el ejecutivo destacó que "los bancos estuvieron muy proactivos" y la mora no afectó a los bancos , apuntando que "la cartera irregular bajará este año".

Tras considerar que Argentina tiene un sistema bimonetario con distinto desempeño entre el segmento en pesos y dólares. "La tasa de transferencia entre depósitos y créditos en pesos es del 85%", dijo Bolzico. Es un buen nivel pero con algún límite al crecimiento porque eso depende de la demanda de dinero de la gente.

En este punto hay un problema con las tasas, que estuvieron muy altas y ahora están bajando, pero que son la expresión de un mercado en el que no hay fondeo de mediano y largo plazo, ni para los tomadores de préstamos ni para los bancos.

En el segmento en dólares, en tanto, la tasa de conversión es del 55%, en parte por restricciones legales, como por ejemplo sólo poder prestarles a empresas que generan dólares (exportadores) y otras cuestiones.

Dólares voladores

En cuanto al fondeo, si bien están creciendo los créditos en dólares, un aspecto clave es la montaña de dólares que atesoran los argentinos. Los números son impactantes, alcanzando los US$ 330.000 millones, de los cuales 250.000 millones están fuera del sistema financiero (el resto en cuentas en dólares locales y en exterior) y sólo 40.000 millones de dólares depositados en el sistema financiero del país.

Pese a este escenario en el sistema financiero son optimistas sobre la posibilidad de recuperación del crédito este año. "Argentina está ante una gran oportunidad, esta vez sí que la vamos a aprovechar", dijo Javier Bolzico, y agregó que el sistema financiero va a ser parte del cambio porque los bancos "están volviendo a trabajar de bancos".