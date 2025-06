Construcción: pese al aumento de costos, ¿por qué es el momento ideal para invertir?

Sin embargo, desde su perspectiva no es un buen momento para todos : “Diferente es construir para comercializar luego el proyecto, si es que no se entiende que el mercado y la ecuación de márgenes cambió. Hoy se debe ganar con razonabilidad puertas afuera y puertas adentro siendo más eficiente en tú estructura y en tú engranaje de costos ”, marcó.

Una mirada similar a la de José Luis Saldaña, CEO de Saldaña Materiales, Arga Mercado de Obra y miembro de Red Edificar. “Creo que hoy los materiales están cerca de un piso, si es que no están en su piso. No creo que bajen mucho más. Hay empresas que están vendiendo a rentabilidad cero para sostener la estructura. No veo que los precios puedan bajar mucho más de lo que ya han bajado”, dijo.

“Creo que lo que se va a tener que acomodar un poco más es el precio de la mano de obra. El valor del metro cuadrado no va a volver a los US$ 600 o US$ 700 históricos, hoy está entre los US$ 1.000 y US$ 1.200. Creo que ese va a ser el piso”, argumentó Saldaña.