Crecen los permisos de construcción en Mendoza, pero no alcanza para el repunte de la actividad

Con una medición de 10 de los 18 departamentos, la situación en la provincia no es lineal y presenta escenarios distintos en cada caso medido por el Indec. Pero si hacemos una sumatoria de todos los permisos otorgados y los m2 cubiertos por las comunas medidas en el segundo mes de 2025 (350 permisos y 59.864 m2) y lo comparamos con el mismo periodo de 2024 (339 permisos y 57.535 m2), hay una diferencia de 2.329 m2.

Si bien no se presenta como una diferencia significativa, hay algunos municipios que sí han mostrado un gran incremento, como Luján de Cuyo, que pasó de 110 permisos y 19.481 m2 a 142 permisos y 25.055 m2 autorizados, y Guaymallén, que tuvo un cambio de 30 permisos y 5.909 m2 a 48 permisos y 9.900 m2.

La construcción de viviendas es una de las áreas a donde apunta el programa de inversiones local. Foto: Santiago Tagua/MDZ Los permisos de construcción, algo que puede servir como indicio de la reactivación del sector, están en alza en Mendoza. Santiago Tagua/MDZ

Los permisos de construcción en Mendoza en 2025

Enero de 2025:

General Alvear: 25 permisos y 764 m2 autorizados

Godoy Cruz: 28 permisos y 4.377 m2 autorizados

Guaymallén: 50 permisos y 13.353 m2 autorizados

Las Heras: 30 permisos y 3.416 m2 autorizados

Luján de Cuyo: 184 permisos y 29.859 m2 autorizados

Maipú: 36 permisos y 7.526 m2 autorizados

Ciudad de Mendoza: 5 permisos y 3.914 m2 autorizados

San Martín: 21 permisos y 2.666 m2 autorizados

San Rafael: 44 permisos y 4.864 m2 autorizados

Tunuyán: 29 permisos y 15.417 m2 autorizados

Febrero de 2025:

General Alvear: 30 permisos y 1.774 m2 autorizados

Godoy Cruz: 14 permisos y 2.735 m2 autorizados

Guaymallén: 48 permisos y 9.900 m2 autorizados

Las Heras: 10 permisos y 2.022 m2 autorizados

Luján de Cuyo: 142 permisos y 25.055 m2 autorizados

Maipú: 11 permisos y 1.805 m2 autorizados

Ciudad de Mendoza: 1 permiso y 814 m2 autorizados

San Martín: 21 permisos y 2.776 m2 autorizados

San Rafael: 55 permisos y 9.846 m2 autorizados

Tunuyán: 18 permisos y 3.137 m2 autorizados

Viviendas y algo más: el impulso de la construcción

Repasando los casos puntuales de los departamentos que más han incrementado la cantidad de permisos de obras en el arranque del año, en Luján de Cuyo, las proyecciones son optimistas. De acuerdo a los datos aportados por el municipio, hasta el momento se han aprobado 398 expedientes, cuando en 2024 se aprobaron en todo el año 744 expedientes.

Aunque este puede ser un dato relativo, la diferencia está en la superficie en construcción que ha dejado cada periodo. En todo lo que fue el año pasado se aprobaron obras por 183.547 m2, mientras que en el acumulado parcial de este 2025 la cifra ya alcanza los 113.553 m2. Con un evidente auge de proyectos residenciales, los distritos donde más se está construyendo en Luján son Mayor Drummond, Carrodilla y Vistalba.

Si nos vamos al departamento de Guaymallén, la construcción de viviendas también ha acaparado buena parte de las obras. Pero más allá de eso, en el departamento se destaca la apuesta comercial, la cual tuvo un reciente impulso por parte del municipio dirigido por Marcos Calvente.

Hace algunos días, se anunció un plan de impulso económico en el departamento el otorga principalmente en incentivos fiscales y reintegro de inversiones. El mismo propone un “aforo cero” para nuevas obras y habilitaciones comerciales, que no tendrán costos de gestión y un reintegro del 40% de inversiones, al mejor estilo “Mendoza Activa”, donde el 20% se devolverá en efectivo y el otro 20% en excepciones tributarias.

Un dato positivo que no alcanza para el repunte de la construcción

Para Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), la situación puede dejar una doble lectura. Por un lado, los números del Indec pueden considerarse reales y objetivos, es decir, no se pueden discutir. Pero, por el otro lado, al hacer la comparativa con el 2024, se está considerando “el peor año de la historia en la industria de la construcción en Argentina desde que se tiene registro”, sobre todo en los primeros meses, luego del parate por el cambio de gobierno y la paralización de obras.

“Seguimos estando muy por debajo de lo que sería deseable, todavía se está moviendo muy poco. Este año se ha visto un aumento significativo en los costos de la industria en pesos, con un dólar quieto o que hasta ha bajado, pero con los costos en dólares que aumentaron”, describió.

Por otra parte, Fernández aseguró que estos números considerados bajos se ven reflejados en la realidad de los desarrolladores inmobiliarios, quienes “hoy no están pasando un buen momento”. “Ellos construyen un departamento, pero el mercado no está dispuesto a pagarle ni siquiera el monto de inversión que hicieron, entonces si venden van a pérdida. Probablemente sea uno de los peores momentos de los últimos años, pero aun así, a la espera de que se acomoden los datos de la macroeconomía siguen trabajando”, defendió.

Asimismo, el presidente de la CPC recalcó que hay que tomar con prudencia los números y que no se puede hablar de un repunte de la actividad, ya que “la exploción que deseaba el Gobierno nacional” no se ha dado todavía. “Se planteó que todo lo que dejaba de lado con la obra pública iba a ser absorbido por los privados, pero en los hechos no se ha dado”, dijo.

Al momento de hablar sobre lo que puede pasar lo que resta del año, Fernández eligió “la prudencia y el respeto”. “Esto está muy cambiante y vamos viendo día a día. No está claro el panorama y esto ralentiza la decisión de los inversores, no solo de viviendas, también las industrias. Si bien hay inversiones, en líneas generales hoy no cierran los números de los costos y muchos deciden esperar o volcarse a inversiones financieras”, completó.