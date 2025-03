Melconian duro contra el BCRA: "No puede continuar vendiendo dólares que no son de él"

El economista Carlos Melconian alertó sobre el escaso nivel de reservas y la política de mantener baja la brecha cambiaria a costa de intervenir en el mercado.

En declaraciones radiales Melconian destacó que "el régimen cambiario está en rojo" y recomendó "que el Banco Central deje de vender dólares, no puede continuar vendiendo dólares que no son de él".

Durante una entrevista el economista que era el candidato a ocupar el Ministerio de Economía si Patricia Bullrich hubiera llegado a la Presidencia, señaló que el Gobierno tiene demasiado optimismo por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y dijo que en su opinión, tendrá un impacto limitado.

"No estoy esperando algo que haga estallar en forma positiva a los mercados. Va a ser algo que va a salir, el Gobierno se ha concentrado innecesariamente a ver cuánta plata fresca es, el cambio irrelevante de cambiar plata fresca por papelitos que no sirven para nada. Todo bienvenido, pero no cambia el panorama, el fondo de lo que tenemos que hablar", analizó en declaraciones a radio Rivadavia este miércoles.

Para Melconian el ordenamiento del frente fiscal, que reconoció al Gobierno, permitió tapar otras cuestiones, que ahora empiezan a escalar en la agenda económica prioritaria-.

En este sentido, expresó que "siempre pensamos que el régimen cambiario era transitorio, y cuando salga el acuerdo con el Fondo va a cambiar, esto que tiene Argentina hoy no va a continuar, tampoco va a ser definitivo. Va a ser un régimen cambiario con fecha de vencimiento".

Hizo referencia así a una discusión que se instaló en los últimos días, en relación a la continuidad del crawling peg (deslizamiento gradual y controlado del tipo de cambio) versus el establecimiento de una banda de flotación, un paso más cerca de la tradicional posición del FMI, de tener un tipo de cambio libre y flotante.

"Está en rojo el régimen cambiario", sentenció Melconian y alertó que la cuestión central es la modificación de ese régimen. Al punto que el Gobierno postergó "innecesariamente" la actualización de la brecha, debido al oxígeno que le dio la entrada de dólares por el blanqueo, de unos 22.000 millones de dólares.

Dijo también que en el mercado hay mucha confusión respecto al levantamiento del cepo, al momento y a la forma en que será, también sobre la política cambiaria del gobierno libertario.

En otro pasaje, el economista recordó que la brecha del 14% entre el dólar oficial y el blue no existe en la historia argentina. "El acuerdo con el Fondo debiera hacer un torniquete. Que el Banco Central deje de vender dólares, no puede continuar vendiendo dólares que no son de él", manifestó.

Melconian puso énfasis en la necesidad de encarar reformas estructurales para dar certidumbre y evitar las consecuencias económicas que padecieron las gestiones de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Cristina Kirchner en su último mandato.

"El shock de programa de estabilidad tiene que llevar la inflación a un dígito anual, eso está por venir", sentenció.

Y disparó contra el Fondo: "Los programas fondomonetaristas son una cabalgata en el desierto. Argentina va a necesitar un programa de shock para la estabilidad. En algún momento va a haber que tener una política monetaria seria, un régimen cambiario que deje de ser transitorio y reformas", apuntó.