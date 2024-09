Carlos Melconian enumeró las razones por las que Javier Milei no puede cumplir con sus promesas de campaña

Dolarización de la economía, quita del cepo al dólar, eliminación de impuestos "extorsivos" fueron -junto a la baja de la inflación- los principales pilares de campaña presidencial de Javier Milei. Si bien el Gobierno nacional ha logrado acomodar varios parámetros macroeconómicos y de a poco sanea las cuentas del Banco Central, parece no ser suficiente para cumplir con sus promesas. Así lo dio a entender el economista Carlos Melconian en un evento privado frente a inversores de Estados Unidos.

El encuentro, organizado por American Venture Solutions, se llevó a cabo en el Hotel Four Seasons, y el exdirector del Banco Central comenzó su discurso descartando que se implemente una posible dolarización. En este sentido, explicó que "la falta de dólares" es lo que le impide a Milei poder avanzar en su propuesta emblema.

Según consignó El Cronista, Melconian sostuvo que el valor del dólar está lejos de representar, en la actualidad, una cotización similar a la de Martínez de Hoz o de un dólar convertibilidad. Y remarcó: "Hay que entender que Argentina no está en la puerta de una tragedia cambiaria por numerología. No estás ni en la puerta de la tragedia, ni tenés más margen".

Javier Milei enfrenta momentos complicados y no puede cumplir con sus promesas de campaña.

Además, a modo de advertencia, observó que "el dólar blend tiene los días contados y que su eliminación será fundamental a la hora de sacar el cepo" porque "si no cambia esto, la Argentina va a tener déficit comercial y si Argentina va a déficit comercial está terminado".

Cabe aclarar que el Ejecutivo pretendía eliminar esta restricción cambiaria para mitad de este año. Sin embargo, las condiciones no estaban dadas, y como aún no lo están, los funcionarios de Milei sostienen que no hay fecha definida sino que dependen de alcanzar determinados hitos económicos.

Impuestos, otro punto sin cumplir

La reducción del Impuesto PAÍS en diez puntos a inicio de septiembre para los importados y el anuncio de la eliminación total del gravamen en diciembre fue el puntapié del Gobierno para tratar de desarmar la mochila impositiva. Sin embargo, lejos está de efectivizarse la promesa de reducir las alícuotas de retenciones al campo, y otros gravámenes.

En este orden Melconian fue tajante al afirmar que "hay muy pocas chances de ir a reducciones impositivas en 2025". Y explicó que Milei jugó con más "licuación que motosierra, por lo que, el próximo año deberían fortalecerse los ajustes".

"Si no les da la recaudación para mantener el mismo superávit fiscal de este año, tendrán que operar en el gasto discrecional", argumentó el economista. Y detalló que entiende como "gasto discrecional al hecho de continuar con infraestructura e ir por las tarifas en un sendero más complicado, ya que el Gobierno hizo mucho en términos de arreglar el guiso tarifario que le dejaron, pero fundamentalmente en el segmento N1 (ingresos altos)".

"Lo que queda por venir en el segmento tarifario de luz, gas y boletos de colectivos es más bien clase baja y clase media", cerró Melconian.