Así cerraron el dólar y las reservas del BCRA, tras el apoyo al acuerdo con el FMI

Tras la aprobación de la Cámara de Diputados al DNU para negociar con el FMI, el dólar bajó, aunque no terminó el sacudón por lo que el Banco Central perdió reservas y las acciones volvieron a bajar.

El Banco Central vendió dólares por quinta jornada consecutiva, al desprenderse de otros US$ 77 millones, para acumular una sangría de US$ 1.008 millones en la última semana y US$ 308 millones en el mes. De esta forma, las reservas internacionales informadas bajaron US$ 262 millones, hasta los US$ 26.783 millones.

A pesar de que se esperaban buenas noticias en los mercados, el índice Merval no pudo sostener el impulso y cedió 1,3% hasta los 2.361.582 puntos, con acciones que perdieron hasta el 3%, como en el caso de Banco Macro. En Nueva York, las ADR tuvieron una muy mala jornada con bajas fuertes, como en el caso de Bioceres que perdió 6,1%.

BCRA. Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

El riesgo país medido por el JP Morgan cedió 15 puntos y se situó en 762 puntos básicos.

El dólar blue bajó a $1.265 para la venta, por lo cual la brecha se ubicó en el 18,3%. El dólar MEP cayó a $1.285,27 por lo que la brecha con el oficial se posiciona en el 20,2%. El Contado con Liquidación (CCL) cede a $1.288,01 y el spread con el oficial se ubica en el 20,4%.

El dólar tarjeta o turista, y el ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, operó en $1.416,35.

El dólar mayorista cerró a $ 1.069,50 por unidad con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 260,556 millones y en futuros de US$ 1.452 millones.