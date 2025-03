El Banco Central salió a frenar la escalada y vendió US$ 186 millones

El Banco Central finalizó por cuarta jornada consecutiva en modo vendedor en el Mercado Libre de Cambios (MULC). En esta oportunidad, vendió US$ 186 millones y lleva durante el mes de marzo un saldo negativo de US$ 307 millones. Las reservas brutas internacionales informadas, en tanto, cayeron US$ 161 millones desde la jornada anterior hábil y quedaron en US$ 27.045 millones.

En tanto, el índice Merval ganó 3,6% y llegaba promediando la jornada a 2.376.681 puntos, con acciones que recuperaron hasta un 8%, como en el caso de Loma Negra y 6% con en el casi de BBVA. Las ADRs que cotizan en Nueva York también tuvieron fuertes subas, con mejoras de hasta 8%, como en el caso de Bioceres.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

El riesgo país bajó 10 puntos y cerró en 777, lo que implica una caída de 1,2%. El dólar blue concluyó la jornada en $1280, lo que implicó una leve baja de 0,39%. Los financieros siguieron el mismo camino. El CCL bajó 0,6% hasta $1291 y el MEP perdió 0,3% hasta $1295.

El dólar mayorista cerró en $1.069,75 para la venta con un volumen operado de en el segmento de contado de US$ 448,101 millones y un récord en futuros de US$ 2.607 millones, con un sentido bajista.